Κόντης: «Κρατάμε το πρώτο ημίχρονο, χρειαζόμαστε χρόνο αλλά δεν υπάρχει» - iefimerida.gr

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης είπε μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο ότι οι παίκτες του προσπάθησαν να πάρουν τη νίκη και στάθηκε στον χρόνο που χρειάζονται οι «πράσινοι», αλλά αυτός δεν υπάρχει.

Μετά το τέλος του ντέρμπι, ο Χρήστος Κόντης μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV είπε: «Σίγουρα σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να έχεις αυτοσυγκέντρωση μέχρι το 97′. Πιεστήκαμε αρκετά προς το τέλος και κάναμε ορισμένες αλλαγές για να κλείσουμε τις γραμμές γιατί δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε το ρυθμό».

Για το τι παραπάνω ήθελε η ομάδα του: «Θέλαμε μια φρεσκάδα στα εξτρέμ αλλά κάποια προβλήματα δε μας άφησαν να το κάνουμε αυτό. Κρατάμε το πρώτο ημίχρονο που παίξαμε εξαιρετικά, θα θέλαμε να πάρουμε τη νίκη και να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Δεν μπορέσαμε και προχωράμε.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η φρεσκάδα και τα τρεξίματα είναι πολύ σημαντικά και εμείς δεν τα είχαμε και γι’ αυτό δεν μπορούσαμε να φρεσκάρουμε την ομάδα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό. Πρέπει να το βελτιώσουμε στην πορεία. Δεν μπορώ να πω ότι οι παίκτες δε ήθελαν να κερδίσουν το ματς. Το ήθελαν και γι’ αυτούς και για τον κόσμο. Προχωράμε στο επόμενο ματς».

Για την συνέχεια και τον χρόνο που πιέζει: «Εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε πολλά. Θέλουμε να κρατήσουμε την μπάλα, να κόψουμε το ρυθμό. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Θέλουμε χρόνο, χρόνος δεν υπάρχει αλλά γρήγορα-γρήγορα μέσα από τις προπονήσεις πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε κι αυτό».