Κωνσταντίνος Καρέτσας: Τα μαγικά νούμερα του Έλληνα εξτρέμ με αντίπαλο τη Ρεάλ Μπέτις - iefimerida.gr

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δείχνει και στο Champions League πόσο σημαντικός είναι για την Μπορούσια Ντόρτμουντ με όλα αυτά που κάνει στο παιχνίδι του.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κόστισε πολλά εκατομμύρια ευρώ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ το περασμένο καλοκαίρι. Ωστόσο, οι Βεστφαλοί ήδη βλέπουν πολλά και καλά πράγματα από εκείνον. Ειδικά στο Champions League. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και στο εντός έδρας ματς με αντίπαλο τη Ρεάλ Μπέτις για την 4η αγωνιστική της League Phase.

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O Έλληνας εξτρέμ ήταν αυτός που έκανε το 2-1 για τη γερμανική ομάδα και στο τέλος να της δώσει τη νίκη. Ωστόσο, δεν ξεχώρισε μόνο για το τέρμα που πανηγύρισε μπροστά στο κοινό της Μπορούσια Ντόρτμουντ, αλλά και για το πόσο καθοριστικός ήταν με την μπάλα στα πόδια του στο επιθετικό τρίτο των Γερμανών απέναντι σε μία τόσο δύσκολη άμυνα, όπως ήταν της Ρεάλ Μπέτις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με αντίπαλο τη Ρεάλ Μπέτις είχε το απόλυτο με δύο ντρίμπλες, μετρώντας 100% ποσοστό επιτυχίας, δημιούργησε δύο φάσεις για γκολ για την Μπορούσια Ντόρτμουντ, τέσσερις πάσες προς το τελευταίο τρίτο, τέσσερις επαφές με την μπάλα στα πόδια του στην αντίπαλη περιοχή, δύο τάκλιν, ενώ βγήκε νικητής σε έξι από τις οκτώ μονομαχίες που έδωσε.

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Κωνσταντίνος Καρέτσας: Κάτι παραπάνω από κομβικός για την Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν έχει πολύ καιρό που βρίσκεται στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ωστόσο, από την πρώτη ώρα και στιγμή ο νεαρός εξτρέμ κατάφερε να δείξει και να επιβεβαιώσει πόσο σημαντικός μπορεί να γίνει για τους Βεστφαλούς και πόσο εύκολο ήταν και παραμένει για εκείνον το να εμπλέκεται στις επιθετικές τους προσπάθειες.

Ο τεχνικός της γερμανικής ομάδας, Νίκο Κόβατς, αποτελεί μεγάλο του θαυμαστή, καθώς θεωρεί ότι αν και εφόσον ο Έλληνας εξτρέμ δεν ταλαιπωρηθεί με νέους τραυματισμούς, τότε μπορεί εύκολα να γίνει το νέο, μεγάλο της αστέρι.