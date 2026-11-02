ΠΣΑΠΠ: Κωνσταντέλιας, Πινέδα, Νίκολιτς και Στρακόσα οι κορυφαίοι της χρονιάς -Πέντε παίκτες της ΑΕΚ στην καλύτερη ενδεκάδα [βίντεο] - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκε η 45η γιορτή του ΠΣΑΠΠ, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να βραβεύεται ως ο καλύτερος Έλληνας παίκτης της προηγούμενης σεζόν, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο κορυφαίος προπονητής.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο ΠΣΑΠΠ βράβευσε τους καλύτερους και τις καλύτερες της προηγούμενης σεζόν, σε μία λαμπερή εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» στον Ταύρο.

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Παναγιώτης Ρέτσος, Ανδρέας Τεττέη και Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν οι υποψήφιοι για τη βράβευση ως καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής της περασμένης σεζόν. Τελικά, το βραβείο κατέληξε για δεύτερη συνεχή χρονιά στον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ και νυν της Ντόρτμουντ.

Καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής ο Ορμπελίν Πινέδα

Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Ορμπελίν Πινέδα και Λούκα Γιόβιτς ήταν οι τρεις υποψήφιοι παίκτες για τη συγκεκριμένη βράβευση. Τελικά, το βραβείο κατέληξε στον Μεξικανό πρώην μέσο της ΑΕΚ, ο οποίος το κατέκτησε για δεύτερη φορά στα τέσσερα χρόνια που αγωνίστηκε στην Ελλάδα.

Μάλιστα, ο Πινέδα έστειλε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, αναφέροντας τα εξής:

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«Γεια σε όλους. Θέλω να σας στείλω τους χαιρετισμούς μου και μία μεγάλη αγκαλιά, καθώς και να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με ψήφισε ως τον καλύτερο ξένο παίκτη της σεζόν. Πιστεύω ότι χωρίς τους συμπαίκτες μου δεν θα είχα καταφέρει να κερδίσω αυτό το σπουδαίο βραβείο. Για αυτό, θέλω να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο και να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Και, φυσικά, στέλνω τους χαιρετισμούς μου και μία μεγάλη αγκαλιά από το Μεξικό σε όλο τον κόσμο της Αθήνας. Και φυσικά, μόνο ΑΕΚ.»

Κορυφαίος προπονητής ο Μάρκο Νίκολιτς

Μάρκο Νίκολιτς, Χρήστος Κόντης και Νίκος Παπαδόπουλος ήταν οι τρεις υποψήφιοι προπονητές για τη συγκεκριμένη βράβευση. Τελικά, νικητής ήταν ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος στην πρώτη του σεζόν στη χώρα μας «έστεψε» πρωταθλήτρια Ελλάδας την «Ένωση».

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς: «Ευχαριστώ πολύ όλους για το βραβείο, είναι σπέσιαλ βραβείο για μένα γιατί προέρχεται από άλλους προπονητές και άλλους παίκτες. Θέλω να το αφιερώσω στους παίκτες μου, γιατί αυτοί ευθύνονται για αυτό το βραβείο. Στο σταφ μου, τον πρόεδρο της ομάδας, αλλά και όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ. Φυσικά και στην οικογένειά μου, που βρίσκεται στο σπίτι και παρακολουθεί αυτή τη στιγμή».

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Καλύτερος τερματοφύλακας ο Θωμάς Στρακόσα

Θωμάς Στρακόσα, Κωνσταντής Τζολάκης και Αντώνης Τσιφτσής ήταν οι τρεις υποψήφιοι παίκτες για τη συγκεκριμένη βράβευση. Τελικά, νικητής ήταν ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Θωμάς Στρακόσα.

Ο Αλβανός τερματοφύλακας ήταν εξαιρετικός την περσινή σεζόν και συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η ΑΕΚ να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του Conference League.

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η κορυφαία ενδεκάδα της Super League

Η κορυφαία ενδεκάδα της Super League για τη σεζόν 2025/26 αποτελείται από τους Θωμά Στρακόσα (ΑΕΚ), Μάριο Βήχο (Λεβαδειακός), Φιλίπε Ρέλβας (ΑΕΚ), Παναγιώτη Ρέτσο (Ολυμπιακός), Λάζαρο Ρότα (ΑΕΚ) / Τριαντάφυλλο Τσάπρα (Λεβαδειακός), Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Ραζβάν Μαρίν (ΑΕΚ), Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ), Αντρίγια Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ) / Ζέλσον Μαρτίνς (Ολυμπιακός), Λούκα Γιόβιτς (ΑΕΚ), Ανδρέας Τεττέη (Κηφισιά/Παναθηναϊκός) / Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός).

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Οι νικητές και οι νικήτριες ανά κατηγορία

Καλύτερος Νέος και Καλύτερη Νέα

-Super League 2, Α’ Όμιλος: Χρήστος Αλμύρας (Asteras AKTOR Β’)

-Super League 2, Β’ Όμιλος: Χρύσανθος Γκέζος (Ελλάς Σύρου)

-Α’ Κατηγορία Γυναικών: Παναγιώτα Αργυρίου (ΠΑΟΚ)

-Super League: Σωτήρης Κοντούρης (Παναιτωλικός/Παναθηναϊκός)

Καλύτερος και Καλύτερη Τερματοφύλακας

-Super League 2, Α’ Όμιλος: Θανάσης Γκαραβέλης (Νίκη Βόλου)

-Super League 2, Β’ Όμιλος: Γιάννης Γκέλιος (Καλαμάτα)

-Α’ Κατηγορία Γυναικών: Ντάνι Νόιχαους (ΠΑΟΚ)

-Super League: Θωμάς Στρακόσα (ΑΕΚ)

Καλύτερος Διαιτητής

Άγγελος Ευαγγέλου

Καλύτερος Έλληνας και Καλύτερη Ελληνίδα του εξωτερικού

-Καλύτερος Έλληνας: Χρήστος Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ)

-Καλύτερη Ελληνίδα: Βεατρίκη Σαρρή (Μπέρμιγχαμ Σίτι)

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Καλύτερος Προπονητής ανά κατηγορία

-Super League 2, Α’ Όμιλος: Γιώργος Αντωνόπουλος (Asteras AKTOR Β’)

-Super League 2, Β’ Όμιλος: Αλέκος Βοσνιάδης (Καλαμάτα)

-Α’ Κατηγορία Γυναικών: Θανάσης Πατρικίδης (ΠΑΟΚ)

-Super League: Μάρκο Νίκολιτς (ΑΕΚ)

Καλύτερος Ξένος και Καλύτερη Ξένη

-Super League 2, Α’ Όμιλος: Ροντρίγκο Εραμούσπε (Ηρακλής)

-Super League 2, Β’ Όμιλος: Αχμάντ Μορέιρα (Καλαμάτα)

-Α’ Κατηγορία Γυναικών: Μινέλα Γκατσανίτσα (ΠΑΟΚ)

-Super League: Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ)

Καλύτερος Έλληνας και Καλύτερη Ελληνίδα

-Super League 2, Α’ Όμιλος: Ραφαήλ Πέττας (Νίκη Βόλου)

-Super League 2, Β’ Όμιλος: Ηλίας Τσέλιος (Καλαμάτα)

-Α’ Κατηγορία Γυναικών: Γρηγορία Πούλιου (Παναθηναϊκός)

-Super League: Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

-Ο Ανδρέας Τεττέη τιμήθηκε για τον πανηγυρισμό του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν, όταν αφιέρωσε το γκολ του στον μικρό Μάριο, ο οποίος δίνει μάχη με σοβαρή ασθένεια.

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-Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης βραβεύτηκε για την οικονομική ενίσχυση που προσέφερε στον μικρό Δημήτρη, ο οποίος δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

-Ο Λάζαρος Ρότα έλαβε ειδική διάκριση για τη στήριξή του στους ανθρώπους που δίνουν σιωπηλά τις δικές τους μάχες.

-Ο Ντόνι Φαν Ίπερεν βραβεύτηκε για την επιμονή και το ψυχικό σθένος που επέδειξε.

-Τέλος, τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στους Μιχάλη Μπακάκη, Δημήτρη Κολοβέτσιο, Χαρούλα Δημητρίου και Κωνσταντίνα Στράντζαλη, με αφορμή την ολοκλήρωση της αγωνιστικής τους διαδρομής και την απόφασή τους να αποσυρθούν από την ενεργό δράση.