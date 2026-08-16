Γιάννης Κωνσταντέλιας: Πέρασε ιατρικά και υπέγραψε στην Ντόρτμουντ -Μένουν μόνο οι ανακοινώσεις [βίντεο] - iefimerida.gr

Παίκτης της Ντόρτμουντ πρέπει να θεωρείται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Βεστφαλούς.

Στην τελική ευθεία μπήκε η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, καθώς πλέον απομένει μόνο το τυπικό σκέλος των ανακοινώσεων για να ολοκληρωθεί και επίσημα η μεγάλη μετακίνηση του Έλληνα διεθνή στη Bundesliga.

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Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε την Κυριακή (16/8) στο Ντόρτμουντ, όπου πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο που του προσέφεραν οι Βεστφαλοί.

Οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν με γρήγορους ρυθμούς, καθώς ο Κωνσταντέλιας επρόκειτο να επιστρέψει το ίδιο βράδυ στη Θεσσαλονίκη για προσωπικούς λόγους. Πλέον, το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Το μεγάλο deal ΠΑΟΚ - Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντέλια

Ο ΠΑΟΚ πρόκειται να βάλει στα ταμεία του ένα σημαντικό ποσό από την παραχώρηση ενός εκ των σημαντικότερων ποδοσφαιριστών που ανέδειξε τα τελευταία χρόνια.

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Συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει εγγυημένα έσοδα ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ για τον Δικέφαλο του Βορρά, ενώ υπάρχουν επιπλέον δύο εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, τα οποία συνδέονται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης 17,5%, κάτι που μπορεί να αποφέρει σημαντικά επιπλέον έσοδα στον σύλλογο σε περίπτωση που η Ντόρτμουντ παραχωρήσει στο μέλλον τον Έλληνα διεθνή.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμφωνία και σε προσωπικό επίπεδο για τον Κωνσταντέλια, καθώς οι ετήσιες απολαβές του στη γερμανική ομάδα αναμένεται να ξεπερνούν τα τρία εκατομμύρια ευρώ.