Αγγίζει τα 30 εκατομμύρια το deal για τον Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ -Το ποσό του συμβολαίου του και το ποσοστό μεταπώλησης που κρατάει ο ΠΑΟΚ - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προβάρει τα «κιτρινόμαυρα» της Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τους Γερμανούς να προσφέρουν περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ.

Στον… δρόμο για τη Γερμανία βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ, αναχώρησε το πρωί της Κυριακής (16/8) για τη Βεστφαλία, εκεί όπου αναμένεται να ολοκληρώσει το deal και να γίνει συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

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Με τους Γερμανούς να βλέπουν την περίπτωση του Ελ Μάλα να… ναυαγεί και να στρέφονται απευθείας στον Κωνσταντέλια, ως εναλλακτική. Προσφέροντας μάλιστα ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για να τον κάνουν δικό τους.

Εδώ και δύο ημέρες οι Γερμανοί τόνιζαν πως η Ντόρτμουντ προσέφερε ένα ποσό της τάξεως των 26 εκατομμυρίων ευρώ για να πείσει τον ΠΑΟΚ και να κάνει δικό της Κωνσταντέλια. Η πίεση αυτή, τελικά, φαίνεται πως αποδίδει καρπούς, με την προσφορά να φτάνει στα 28 εκατομμύρια, προσθέτοντας και δύο εκατομμύρια ως μπόνους.

Ενώ εξίσου σημαντικό είναι και το ποσοστό μεταπώλησης, καθώς ο ΠΑΟΚ θα κρατήσει το 17.5%, εξασφαλίζοντας ενδεχομένως ακόμα μεγαλύτερο οικονομικό όφελος από ένα παιδί που προέρχεται απ' τα… σπλάχνα του.

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Το συμβόλαιο που προσφέρει η Ντόρτμουντ στον Κωνσταντέλια

Φυσικά, ο Κωνσταντέλιας αναμένεται να έχει λαμβάνειν και ένα αξιοσέβαστο συμβόλαιο. Με την Ντόρτμουντ να του προσφέρει ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα τρία εκατομμύρια ευρώ, ώστε να τον βλέπει να αγωνίζεται με τα δικά της χρώματα από τη νέα σεζόν.

Χτίζοντας μάλιστα μια μικρή… ελληνική παροικία, καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έγινε ήδη μέλος του συλλόγου των Βεστφαλών και η απόδοσή του στα φιλικά έχει μαγνητίσει τα βλέμματα.