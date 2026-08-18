Κωνσταντέλιας - Καρέτσας: Το ελληνικό «δίδυμο» της Ντόρτμουντ που θέλει να... ταράξει τα νερά στην Γερμανία [βίντεο] - iefimerida.gr

Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελούν το νέο ελληνικό «δίδυμο» της Ντόρτμουντ, με τους φίλους των Βεστφαλών να... τρίβουν τα χέρια τους.

Αποφάσισε να ενισχυθεί με... γαλανόλευκο χρώμα στο φετινό καλοκαιρινό μεταγραφικό «παζάρι» η Ντόρτμουντ. Συγκεκριμένα, οι «Βεστφαλοί» έβγαλαν από τα ταμεία τους συνολικά 56 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να φέρουν στην Bundesliga τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνο Καρέτσα.

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Ένα «δίδυμο» με ταλέντο και πολύ μέλλον, το οποίο ενδεχομένως θα «ζήλευαν» αρκετοί «κολοσσοί» της Ευρώπης. Το σίγουρο είναι ότι τα... μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα έχουν στραμμένα τα «βλέμματα» πάνω στην Ντόρτμουντ. Ούτως ή άλλως, αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο.

Οι Βεστφαλοί αποτελούν - κατά κανόνα - έναν σύλλογο που επενδύει σε ταλέντα και, μέσα από την δουλειά και την εξέλιξη, παίρνει πίσω τα πολλαπλάσια. Τα παραδείγματα δεν είναι λίγα: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Έρλινγκ Χάαλαντ αποτελούν μερικά από τα πιο... ηχηρά αυτών.

Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας μπορούν να κάνουν τον κόσμο της Ντόρτμουντ να τους... ερωτευτεί

Το «Gelbe Wand» - Κίτρινο Τείχος στα ελληνικά - έχει την τάση να... δένεται με ποδοσφαιριστές. Οι φίλοι της γερμανικής ομάδας μιλούν, ήδη, με τα καλύτερα λόγια για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ στο φιλικό κόντρα στην Άρσεναλ, με την μέχρι τώρα παρουσία του να είναι εξαιρετική.

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Από την άλλη, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη για τους «κιτρινόμαυρους» της Γερμανίας, οπότε δεν υπάρχει... δείγμα του ταλαντούχου Έλληνα μεσοεπιθετικού με το «45» στην πλάτη.

Ωστόσο, οι δύο Έλληνες «άσοι» έχουν κάτι δυσεύρετο. Είναι παίκτες που παίζουν όμορφο ποδόσφαιρο. Στοιχεία όπως η ατομική ενέργεια, η τρίπλα και οι «γλυκές» επαφές με την μπάλα, είναι εκείνα που μπορούν να κάνουν τους φίλους της Ντόρτμουντ να τους... αγαπήσει.

Κωνσταντέλιας και Καρέτσας γνωρίζουν ήδη ο ένας το παιχνίδι του άλλου

Στο 3-4-3 του Νίκο Κόβατς, το πιο πιθανό «σενάριο» θέλει τον «Ντέλια» και τον Καρέτσα πίσω από τον μοναδικό προωθημένο της ομάδας, για παράδειγμα τον Γκιρασί.

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Μάλιστα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ντόρτμουντ δημοσίευσε ένα βίντεο με την λεζάντα: «Οι Έλληνές μας ήδη ξέρουν ο ένας τον άλλον». Στο βίντεο αυτό, παρουσιάζεται μία συνεργασία μεταξύ των δύο παικτών που κατέληξε σε γκολ του Καρέτσα, στην αναμέτρηση Σκωτία - Ελλάδα για το Nations League.

Το ενδιαφέρον και η... ανυπομονησία για τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψει το «εγχείρημα» αυτό είναι δεδομένη. Τα λεφτά που έβγαλαν από τα ταμεία τους οι Βεστφαλοί «μαρτυρούν» την πίστη τους στις δυνατότητές τους. Στο χέρι, λοιπόν, των δύο Ελλήνων παικτών είναι να δικαιώσουν τις προσδοκίες και να κάνουν την Ευρώπη να... παραμιλά μαζί τους!