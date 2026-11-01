Κόμο - Βενέτσια 1-0: Ασταμάτητη η... παρέα του Δουβίκα «πάτησε» στην τετράδα της Serie A [βίντεο] - iefimerida.gr

Ασταμάτητο το... τρένο της Κόμο στη Serie A, με την παρέα του Τάσου Δουβίκα να «λυγίζει» με 1-0 τη Βενέτσια και να πανηγυρίζει την τέταρτη διαδοχική νίκη της στο καμπιονάτο.

Η ξέφρενη πορεία της Κόμο στη Serie A συνεχίζεται για τα καλά κι αν και η ουραγός Βενέτσια της έκανε τη ζωή δύσκολη στην έδρα της και «πάλεψε» να της κόψει βαθμούς, ο Τάσος Δουβίκας ήταν αυτός που... άνοιξε τον δρόμο για να έρθει η τέταρτη σερί νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά, με 1-0, το οποίο μοιάζει... φτωχό βάσει ευκαιριών.

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Κάπως έτσι, η Κόμο που είναι και αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, «πάτησε» στην τετράδα της Serie A φτάνοντας τους 23 βαθμούς, δυο λιγότερους από τις Λάτσιο και Ίντερ που συγκατοικούν στην κορυφή. Φανέλα βασικού ο Δουβίκας που είχε συμμετοχή στο μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και αγωνίστηκε και τα 90 λεπτά.

Aυτή, ήταν η πέμπτη νίκη της Κόμο σε ισάριθμα τελευταία παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και η έβδομη σε 10 παιχνίδια στη Serie A, με την ομάδα του Φάμπρεγας να έχει μεγάλο crush test την επόμενη αγωνιστική όπου και φιλοξενείται στο Μιλάνο από την πρωταθλήτρια Ίντερ (08/11, 19:00), ενώ η Βενέτσια υποδέχεται την Ουντινέζε (06/11, 21:45).

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Ο Δουβίκας κέρδισε πέναλτι για να έρθει η νίκη της Κόμο

Η Κόμο είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, επέβαλε τον ρυθμό της και έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της. Στο 14ο λεπτό, ο Δουβίκας επιχείρησε διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικό της Βενέτσια και να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Έντεκα λεπτά αργότερα, η Κόμο «άγγιξε» ξανά το γκολ.

Ο Ντα Κούνια εκτέλεσε στην κίνηση από το εσωτερικό της περιοχής, όμως ο Στάνκοβιτς πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση, κρατώντας ανέπαφη την εστία του. Η πίεση της Κόμο απέδωσε καρπούς στο 43'. Ο Τάσος Δουβίκας έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή και κέρδισε πέναλτι, έπειτα από αντικανονικό μαρκάρισμα του Χουάν Ζεσούς.

Ο Ντα Κούνια ανέλαβε την εκτέλεση, ήταν ψύχραιμος από την άσπρη βούλα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη, το σύνολο του Σεσκ Φάμπρεγας διαχειρίστηκε με ωριμότητα το προβάδισμά του.

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Χωρίς να ανεβάσει ιδιαίτερα την ένταση, διατήρησε τον έλεγχο, περιόρισε τις επιθετικές προσπάθειες της Βενέτσια και δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από την αναμέτρηση.Η Κόμο είχε, μάλιστα, τις στιγμές της για να δώσει μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη της.

Στο 73', ο Κούτο έχασε σημαντική ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, ενώ στις καθυστερήσεις ο Κεμπφ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, αλλά η κεφαλιά του σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι. Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Κόμο: Μπουτέζ, Γιαν Κόουτο (82' Σμόλτσιτς), Ραμόν, Κεμπφ, Κάικι, Ρίτσι (74' Περόνε), Μίγια, Ντα Κούνια (74' Λιμπεράλι), Μπατούρινα (84' Βάγιε), Παζ (73' Κακερέ), Δουβίκας.

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Βενέτσια: Στάνκοβιτς, Αλάλ, Μορένο, Χουάν Ζεσούς, Αϊνό (62' Σαγράδο), Μπούσιο (55' Κίκε Πέρεθ), Σοχμ (62' Μπάσιτς), Χέλγκασον (78' Ραχμάνι), Μαζότσι, Άνταμς, Λάουμπερμαχ (55' Γεμπόα).