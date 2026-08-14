Eυρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Πρόκριση στα ημιτελικά για Σίσκο και Παυλοπούλου -Δεν τα κατάφεραν Ντούμας, Ζαφειρόπουλος, Αντωνιάδου και Βλάχου - iefimerida.gr

Ο Απόστολος Σίσκος συνεχίζει τις εξαιρετικές του εμφανίσεις και μετά το ασημένιο στα 200μ. ύπτιο προκρίθηκε στα ημιτελικά για τα 200μ. πεταλούδα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.

Ο Απόστολος Σίσκος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έχει ως στόχο τη διεκδικήση ενός ακόμα μεταλλίου, μετά και το ασημένιο στα 200μ. ύπτιο, αυτή την φορά στα 200μ. πεταλούδα.

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Ο Έλληνας κολυμβητης πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά, έχοντας χρόνο 1:57:06, επίδοση που τον τοποθετεί στη 13η θέση στο συνολικό ταμπλό.

Η Νικόλ Παυλοπούλου με μια εξαιρετική κούρσα, πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά των 200μ. μικτής ατομικής. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια με χρόνο 2:13.38, πήρε την 3η θέση στην τρίτη προκριματική σειρά, ενώ συνολικά είχε την 7η καλύτερη επίδοση των προκριματικών του αγωνίσματος.

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Αποκλεισμός για Ντούμα, Ζαφειρόπουλο, Αντωνιάδου και Βλάχου

Η Ελλάδα θα μείνει χωρίς εκπρόσωπο στα ημιτελικά των 50μ. πρόσθιο, αφού Βαγγέλης Ντούμας και Μάριος Ζαφειρόπουλος δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα και έμειναν εκτός των θέσεων που έδιναν πρόκριση. Ο Ντούμας κατετάγη 42ος με χρόνο 27:97 και ο Ζαφειρόπουλος 63ος με 29:32.

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Αποκλεισμός και για την Ελένη Αντωνιάδου στα 100μ. ύπτιο αφού με το 1:02:73 έμεινε στην 30ή θέση στο συνολικό ταμπλό. Η Άννα Βλάχου αγωνίστηκε στα 50μ. ελεύθερο γυναικών χωρίς να καταφέρει να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η επίδοση 25:49 την άφησε στην 28η θέση της συνολικής κατάταξης, χρόνος όχι αρκετά καλός για να μπορέσει να βρεθεί στα ημιτελικά.