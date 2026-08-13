Κολύμβηση: Διπλή ελληνική εκπροσώπηση στον τελικό των 100μ. πεταλούδα - Ρεκόρ η Ντουντουνάκη, σούπερ και η Δαμασιώτη [βίντεο] - iefimerida.gr

Δύο Ελληνίδες θα δώσουν τη μάχη τους στον τελικό των 100μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, καθώς Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη πήραν σπουδαίες προκρίσεις.

Διπλή ελληνική παρουσία θα υπάρχει στον τελικό των 100μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού στίβου του Παρισιού, όπως είχε συμβεί και στη διοργάνωση του Βελιγραδίου.

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Η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη εξασφάλισαν την πρόκρισή τους, πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις στα ημιτελικά.

Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ της Ντουντουνάκη, εξαιρετική η Δαμασιώτη

Οι δύο Ελληνίδες κολυμβήτριες αγωνίστηκαν στη δεύτερη ημιτελική σειρά. Η Ντουντουνάκη έσπασε το Πανελλήνιο Ρεκόρ που κρατούσε η ίδια από το 2021, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση με 56.99, επίδοση που ήταν η τρίτη καλύτερη συνολικά των ημιτελικών.

Η Δαμασιώτη, από την πλευρά της, κατέλαβε την πέμπτη θέση στην ίδια κούρσα με χρόνο 57.87. Η ταχύτητα της δεύτερης σειράς, ωστόσο, της επέτρεψε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, έχοντας την έβδομη καλύτερη επίδοση.

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Ο τελικός των 100μ. πεταλούδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή (14/8) στις 20:25.

Κολύμβηση: Στον τελικό των 50μ. ύπτιο ο Χρήστου

Ο Απόστολος Χρήστου εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό των 50μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισιού, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρώτο βήμα στην προσπάθεια διατήρησης του τίτλου του.

Ο 30χρονος Έλληνας πρωταθλητής, «ασημένιος» Ολυμπιονίκης στα 200μ. ύπτιο, πήρε μέρος στη δεύτερη ημιτελική σειρά και τερμάτισε σε 24.44, βελτιώνοντας το 24.52 που είχε σημειώσει στον πρωινό προκριματικό. Με αυτή την επίδοση κατέλαβε την 7η θέση στη συνολική κατάταξη και έκλεισε θέση στον τελικό.

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Εκεί, το βράδυ της Παρασκευής (14/8, 20:51), ο Χρήστου θα επιχειρήσει να παραμείνει στην κορυφή της Ευρώπης στα 50μ. ύπτιο, έχοντας κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο τόσο στη Ρώμη το 2022 όσο και στο Βελιγράδι το 2024.