 Κολύμβηση: Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ και πέμπτος στην Ευρώπη ο Μάρκος στα 800μ. ελεύθερο [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Κολύμβηση: Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ και πέμπτος στην Ευρώπη ο Μάρκος στα 800μ. ελεύθερο [βίντεο]

Ο Δημήτρης Μάρκος
Ο Δημήτρης Μάρκος / Φωτογραφία: EUROKINISSI / ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
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Ο Δημήτρης Μάρκος δεν κατάφερε να πάρει μετάλλιο στα 800μ. ελεύθερο, όμως έκανε μία σπουδαία επίδοση και διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ.

Άλλη μία σπουδαία παρουσία είχε στον τελικό των 800μ. ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού ο Δημήτρης Μάρκος! Ο Έλληνας κολυμβητής πήρε την 5η θέση στην Ευρώπη, κάνοντας όμως μία επίδοση ιστορικής σημασίας.

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Συγκεκριμένα, διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ ολοκληρώνοντας την κούρσα του σε 7:43.52, βελτιώνοντας το 7:47.26 που έκανε χθες στον ημιτελικό του αγωνίσματος.

Κολύμβηση, Μάρκος: Το ρεκόρ δεν ήταν αρκετό για μετάλλιο

Το χρυσό μετάλλιο ήταν... κλεισμένο από τον Γερμανό, Γιχάνες Λιέμπμαν, ο οποίος έσπασε το ευρωπαϊκό ρεκόρ με 7:37.59. Ο συμπατριώτης του, Σβεν Σβαρτς, τερμάτισε σε 7:41.16 και πήρε το αργυρό, ενώ το χάλκινο κατέληξε στον Ζάλαν Σαρκάνι από την Ουγγαρία, ο οποίος έκανε επίδοση 7:41.75.

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Έτσι, ο Μάρκος έμεινε για περίπου δύο εκατοστά εκτός βάθρου, όμως δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση δυσαρεστημένος από την επίδοσή του.

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