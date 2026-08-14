Κολύμβηση: 7η στην Ευρώπη η Βασιλάκη στα 1.500μ. [βίντεο] - iefimerida.gr

Κουρασμένη στον τελικό των 1.500μ. ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης αλλά 7η στην Ευρώπη η Άρτεμις Βασιλάκη.
Έχοντας κάνει μεγάλες κούρσες στα 800μ. αλλά και στα προκριματικά των 1.500μ., η Άρτεμις Βασιλάκη δεν κατάφερε να βγάλει τον καλό της εαυτό στον τελικό των 1.500μ. και πήρε την 7η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Η Βασιλάκη τερμάτισε σε 16:21.26 και απογοητεύτηκε, καθώς περίμενε κάποιον καλύτερο χρόνο και ενδεχομένως μία καλύτερη θέση.
Κολύμβηση: Πανελλήνιο η Παυλοπούλου
Ανάμεικτα συναισθήματα άφησε στη Νικόλ Παυλοπούλου η παρουσία της στα ημιτελικά των 200μ. μικτής ατομικής. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, τερματίζοντας σε 2:12.51 και καταρρίπτοντας το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ.
Η προηγούμενη κορυφαία επίδοσή της ήταν 2:13.14 και είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιούνιο στο «Σέτε Κόλι» της Ρώμης. Παρά το νέο πανελλήνιο ρεκόρ, η Παυλοπούλου κατέλαβε τη 10η θέση, μένοντας εκτός τελικού.
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