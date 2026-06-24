Κολομβία-Λ.Δ. Κονγκό 1-0, Μουντιάλ 2026: Βρήκε τη λύση απέναντι στον Εμπασί και... έφυγε για τους «32» [βίντεο] - iefimerida.gr

Τη νίκη που την έστειλε στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 βρήκε η Κολομβία, επικρατώντας 1-0 της Λ.Δ. του Κονγκό!

Οι Κολομβιανοί μπορεί να βρήκαν μπροστά τους το τείχος του Εμπασί για 76 λεπτά, αλλά με μία κόντρα στο σουτ του Μουνιός βρήκαν τη λύση.

Σκόραραν τέσσερα γκολ συνολικά, μέτρησε το ένα αλλά και αυτό ήταν αρκετό για να βρεθεί η Κολομβία στην κορυφή του Group K με έξι βαθμούς, με την Πορτογαλία να ακολουθεί έχοντας τέσσερις, μετά τη νίκη επί του Ουζμπεκιστάν.

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Εντυπωσιακός Εμπασί κράτησε όρθιο το Κονγκό

Το παιχνίδι ξεκίνησε με εντυπωσιακό ρυθμό, με την Κολομβία να έχει την πρωτοβουλία, αλλά να πέφτει πάνω στον εντυπωσιακό Εμπασί.

Το γκολ του Μουνιός ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR για οφσάιντ, ενώ ένα δυνατό σουτ του Χάμες εξουδετερώθηκε από τον τερματοφύλακα του Κονγκό στο 11'.

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Το ίδιο συνέβη και στο σουτ του Μοχίκα στο 15', αλλά και ένα λεπτό αργότερα στο χαμηλό σουτ του Ντίας. Ο γκολκίπερ της Χάβρης ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής απέναντι στο… σφυροκόπημα της Κολομβίας.

Στο 19' ο Πουέρτα σταμάτησε ξανά στον Εμπασί, με τον ρυθμό να πέφτει από εκείνο το σημείο και έπειτα. Οι Κονγκολέζοι ισορρόπησαν την αναμέτρηση, χωρίς όμως να βρει τρόπο να απειλήσει.

Γκολ και έφυγε για τους «32» στο Μουντιάλ 2026 η Κολομβία

Η Κολομβία συνέχισε να χάνει πολύ μεγάλες ευκαιρίες και στο δεύτερο μέρος. Στο 50' ο Εμπασί με απίθανη επέμβαση παρέμεινε απόλυτος πρωταγωνιστής, σταματώντας τον Λουίς Ντίας, ενώ ο Αρίας στην εξέλιξη της φάσης δεν μπόρεσε να σημαδέψει εστία.

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Με τους Κολομβιανούς να ψάχνουν το γκολ, το οποίο θα τους έστελνε απευθείας στη φάση των «32» και να βρίσκουν τη λύση μέσω μίας κόντρας.

Ο Μουνιός είδε την μπάλα να πέφτει στα πόδια του, στη γωνία της περιοχής στο 76' και νίκησε τον Εμπασί με… καραμπόλα. Το σουτ του κόντραρε σε πόδι αμυντικού και μπέρδεψε τον τερματοφύλακα του Κονγκό για να έρθει το 1-0.

Με την Κολομβία να σκοράρει ακόμα δύο φορές με τον Λουίς Ντίας, για να φτάσει τα… τρία ακυρωμένα γκολ στην αναμέτρηση. Το ένα για επιθετικό φάουλ, το δεύτερο για οφσάιντ.

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Ωστόσο πήρε αυτό που ήθελε και με αυτούς τους έξι βαθμούς που μάζεψε, πανηγύρισε την πρόκριση στους «32».

Λ.Δ. Κονγκό: Εμπασί, Γουάν-Μπισάκα, Καπουαντί, Τουανζέμπε, Εμπεμπά, Μαζουακού, Μουκάου, Μουτουσαμί, Καγέμπε, Μπακαμπού, Γουισά.

Κολομβία: Βάργκας, Μουνιός, Λουκουμί, Πουέρτα, Μοχίκα, Σάντσες, Χάμες Ροντρίγκες, Αρίας, Λέρμα, Ντίας, Σουάρες.

Η βαθμολογία στο Group K του Μουντιάλ 2026