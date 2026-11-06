Το κοινό που έχουν ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Ντάβιντε Καλάμπρια - iefimerida.gr

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια πανηγύρισε το γκολ κόντρα στην ΤΣΣΚΑ με τον ίδιο τρόπο που ο Μίλτος Τεντόγλου είχε μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Μίλτος Τεντόγλου και Ντάβιντε Καλάμπρια έχουν κάτι κοινό; Με εξαίρεση την Ελλάδα, οι περισσότεροι θα απαντήσουν όχι, αλλά μάλλον θα κάνουν λάθος. Αυτό τουλάχιστον μπορεί να συμπεράνει κανείς βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο ο Ιταλός αμυντικός του Παναθηναϊκού πανηγύρισε το γκολ που έβαλε κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την Πέμπτη το βράδυ στο ΟΑΚΑ.
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