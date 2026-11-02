«Κηρύχθηκε κρίση στην ΑΕΚ» -Πήραν «φωτιά» τα ισπανικά ΜΜΕ μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό λίγο πριν την Ρεάλ Μαδρίτης - iefimerida.gr

Η κακή εμφάνιση της ΑΕΚ και η ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό δεν πέρασε απαρατήρητη από τα ισπανικά ΜΜΕ που κάνουν λόγο για… κρίση πριν την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε για πρώτη φορά στη Super League έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο, έχασε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδος και προέρχεται από δυο ήττες στο Champions League από Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι. Με το μεγάλο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης (4/11, 19:45), να βρίσκεται προ των πυλών, τα Μέσα της Ισπανίας εκφράζουν έντονο προβληματισμό για την εικόνα της «Ένωσης».

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Τα κορυφαία ΜΜΕ της Ισπανίας παρακολουθούν την αγωνιστική κατάσταση του Δικεφάλου, σε μια περίοδο που τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά, με τους Ισπανούς να γράφουν ότι «η ΑΕΚ του Γιόβιτς θα φιλοξενήσει μια Ρεάλ Μαδρίτης βρισκόμενη σε κρίση», κι όλα αυτά για αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League στην κατάμεστη όπως αναμένεται, Νέα Φιλαδέλφεια.

Τίτλος-φωτιά της AS: «Κηρύχθηκε κρίση στην ΑΕΚ»

Το πιο χαρακτηριστικό δημοσίευμα ήρθε από την «AS», η οποία επέλεξε έναν ιδιαίτερα αιχμηρό τίτλο: «Κηρύχθηκε κρίση στην ΑΕΚ». Η ισπανική εφημερίδα στέκεται στο γεγονός πως η «Ένωση» έχει πανηγυρίσει μόλις μία νίκη στα πέντε τελευταία παιχνίδια της, ενώ η απόστασή της από την κορυφή της Stoiximan Super League έχει πλέον φτάσει τους επτά βαθμούς.

«Μία νίκη στα τελευταία πέντε παιχνίδια. Έτσι βρίσκεται η ΑΕΚ πριν υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης», σημειώνει χαρακτηριστικά η «AS», περιγράφοντας την τρέχουσα κατάσταση ως μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

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Στο ίδιο δημοσίευμα υπάρχει ειδική αναφορά και στον Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός, ο οποίος ετοιμάζεται να τεθεί αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του, αγωνίστηκε σε ολόκληρη τη διάρκεια του ντέρμπι, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά την αντίπαλη εστία, καθώς δεν είχε τελική προσπάθεια στον στόχο.

Marca: «Η ΑΕΚ του Γιόβιτς θα φιλοξενήσει την Ρεάλ βρισκόμενη σε κρίση»

Στο αποτέλεσμα του ντέρμπι εστίασε και η «Mundo Deportivo», δίνοντας έμφαση στην πρώτη φετινή ήττα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και κυρίως στη χρονική συγκυρία κατά την οποία αυτή ήρθε, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με τη Ρεάλ.

«Πρώτη ήττα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα πριν υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League», αναφέρει χαρακτηριστικά το ισπανικό Μέσο, αναδεικνύοντας τη σημασία του αρνητικού αποτελέσματος ενόψει της μεγάλης ευρωπαϊκής αναμέτρησης. Από την πλευρά της, η «Marca» επέλεξε να εστιάσει περισσότερο στον Λούκα Γιόβιτς και στην ιδιαίτερη σύνδεσή του με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο πρώην επιθετικός των Μαδριλένων βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει την ομάδα με την οποία συνδέθηκε στο παρελθόν, σε ένα ξεχωριστό παιχνίδι για τον ίδιο. «Η ΑΕΚ του Γιόβιτς θα φιλοξενήσει μια Ρεάλ Μαδρίτης βρισκόμενη σε κρίση», είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος του δημοσιεύματος.