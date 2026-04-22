Κιμ Καρντάσιαν - Λιούις Χάμιλτον: Τρυφερές στιγμές στο Μαλιμπού... βούτυρο στο ψωμί των παπαράτσι [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον δεν κρύβονται πλέον, με το ζευγάρι να απαθανατίζεται σε τρυφερές στιγμές σε παραλία του Μαλιμπού.

Οι δυο τους απόλαυσαν έναν περίπατο δίπλα στη θάλασσα, πριν μπουν στο νερό για να δροσιστούν και να κάνουν paddle board. Η εικόνα τους ήταν απόλυτα φυσική, με τη χημεία να είναι εμφανής σε κάθε τους κίνηση.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν, ο Χάμιλτον πλησίασε την Καρντάσιαν με ιδιαίτερη τρυφερότητα, αγκαλιάζοντάς τη, με εκείνη να ανταποκρίνεται χαμογελώντας και δείχνοντας να απολαμβάνει τη στιγμή.

Η σχέση Χάμιλτον-Καρντάσιαν που... δεν κρύβεται πια

Λίγο αργότερα, οι δυο τους εθεάθησαν να στέκονται μαζί μέσα στο νερό, πριν ο Βρετανός πιλότος συνεχίσει μόνος του με τη σανίδα για μια σύντομη βόλτα. Η σχέση τους είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν εμφανίστηκαν μαζί στο Σούπερ Μπόουλ, αν και φαίνεται πως γνωρίζονταν και διατηρούσαν επαφή εδώ και χρόνια.

Το τελευταίο διάστημα, οι κοινές εμφανίσεις πληθαίνουν. Πρόσφατα, βρέθηκαν μαζί στο Κοατσέλα, όπου δεν δίστασαν να δείξουν τη σχέση τους, φτάνοντας αγκαζέ μπροστά στη σκηνή για να παρακολουθήσουν τον Τζάστιν Μπίμπερ. Μάλιστα, πλέον έχουν επισημοποιήσει τη σχέση τους και μέσω social media, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκε και η κόρη της Καρντάσιαν, Νορθ, από τον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ.