Ο Εμπαπέ δε σταματάει να... μαγεύει: Το τρομερό ψαλιδάκι του στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Κιλιάν Εμπαπέ χάρισε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Με… φόρα από το clasico και την εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα, το κλίμα στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι πλέον ιδανικό και αυτό φαίνεται ακόμα και στις προπονήσεις.

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Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να το διασκεδάζει, δείχνοντας μεταξύ άλλων την κλάση του και την υψηλή του τεχνική ακόμα και σε προπόνηση… ποδοβόλεϊ.

Το τρομερό ανάποδο ψαλίδι του Εμπαπέ στην προπόνηση της Ρεάλ

Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Μαδριλένων επιχείρησε ένα αψεγάδιαστο ανάποδο ψαλίδι, όσο έπαιζε παρέα με τους συμπαίκτες του.

Ακόμα και εκείνοι εντυπωσιάστηκαν με το ψαλιδάκι του Εμπαπέ, που μετά τα δύο γκολ στο Καμπ Νου τραβάει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας ακόμα και σε προπονήσεις των «Μερένγκες».