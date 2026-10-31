Κηφισιά-Ολυμπιακός 2-3: Αδιανόητο θρίλερ και... κόκκινη κορυφή με ήρωα Ζέλσον Μαρτίνς [βίντεο] - iefimerida.gr

Με... buzzer beater του Ζέλσον Μάρτινς στο 90+5' ο Ολυμπιακός υπέταξε (2-3) την Κηφισιά και πάτησε την κορυφή της Super League.

Μία ματσάρα που μπορεί να είναι και η κορυφαία της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 0-2, παρότι η Κηφισιά είχε τις στιγμές της. Ωστόσο, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και ισοφάρισε σε 2-2 στο 90+1'.

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Πάνω που πίστεψε ότι θα κάνει τη… ζημιά και θα πάρει έναν σπουδαίο βαθμό, ο Ζέλσον Μάρτινς που μπήκε ως αλλαγή στο 86', χτύπησε στο 90+5' και έστειλε τον Ολυμπιακό στην κορυφή μετά το 2-3.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πήρε μία τεράστια νίκη, την ένατη συνεχόμενη σε όλες τις διοργανώσεις, διευρύνοντας το σερί της και πιάνοντας κορυφή περιμένοντας το Κυριακάτικο ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.

Πλέον ο Ολυμπιακός φοράει το… ευρωπαϊκό του κοστούμι, αντιμετωπίζοντας τη Ρεν την Τετάρτη (4/11 - 17:30) και θέλοντας να συνεχίσει το θετικό του σερί, μετά το 3/3 στο Europa League.

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Κηφισιά και Ολυμπιακός μοιράστηκαν ευκαιρίες στο ημίχρονο

Το πρώτο ημίχρονο βρήκε και τις δύο ομάδες να έχουν τις στιγμές τους. Η Κηφισιά προσπάθησε να πιέσει στα πρώτα λεπτά, δείχνοντας ορέξεις και τεστάροντας τον Ορτέγκα με ένα σουτ του Πόμπο στο 7', πηγαίνοντας έτσι… κόντρα στον Ολυμπιακό που θέλησε να κυκλοφορήσει την μπάλα και να φτιάξει ρήγματα.

Όμως, η Κηφισιά κέρδιζε διαρκώς κόρνερ και βρισκόταν γύρω από την περιοχή του Ορτέγκα. Μία κεφαλιά του Ζολιμπουά εξουδετερώθηκε από τον Ορτέγκα, όπως και το σουτ του Γιάρεμτσουκ στο 31'.

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Η καλύτερη στιγμή των Πειραιωτών ήρθε στο 33', όταν ο Πέντερσεν βρήκε τον Τσικίνιο στην περιοχή αλλά η εκτέλεσή του στην απέναντι γωνία του Ραμίρες, βρήκε τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς σε ετοιμότητα.

Ο τραυματισμός του Αντονίσε στο 42' μετά από μονομαχία με τον Σίλβα, ανάγκασε τον Λέτο να τον αντικαταστήσει, χάνοντας έναν σημαντικό παίκτη από το χορτάρι. Με την Κηφισιά να μην πτοείται και να βρίσκει μεγάλη στιγμή από λάθος του Τσικίνιο στο 44'.

Ο Ρουκουνάκης έκλεψε και βρήκε τον Χριστόπουλο, ο οποίος πλάσαρε αλλά παρά την κόντρα βρήκε σε ετοιμότητα τον εντυπωσιακό Ορτέγκα.

Ο Ολυμπιακός την… έπιασε στον ύπνο

Με τους «ερυθρολεύκους» να πιάνουν στον… ύπνο την Κηφισιά με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρος. Μόλις ένα λεπτό μετά τη σέντρα, στο 46', ο Ζότα Σίλβα έκλεψε από τον Πόμπο και γύρισε στην περιοχή. Ο Τσικίνιο άφησε στον Ρότα και αυτός με ωραίο τελείωμα έγραψε το 0-1.

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Ακόμα και έτσι, όμως, με το γκολ που δέχτηκε η Κηφισιά, δεν πτοήθηκε. Συνέχισε να πιέζει για να σκοράρει, χάνοντας και άλλη μεγάλη ευκαιρία στο 54'. Ο Χριστόπουλος με ωραία κίνηση από τα δεξιά της περιοχής άφησε πίσω τον Πέντερσεν αλλά το σημάδι στην απέναντι γωνία του Ορτέκα δεν έπιασε, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Τελικά, όσο η Κηφισιά δεν εκμεταλλευόταν τις δικές της στιγμές, ο Ολυμπιακός έβαλε οριστικό τέλος στο ματς. Ο Μουαντιλμαντζί πέρασε στο ματς στο 63ο λεπτό και οκτώ λεπτά αργότερα με καρφωτή κεφαλιά από κόρνερ του Τσικίνιο, έδωσε προβάδισμα δύο γκολ στους Πειραιώτες.

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Απίθανη εξέλιξη και buzzer beater Ζέλσον Μάρτινς

Ακόμα και τότε, όμως, οι γηπεδούχοι δεν το παράτησαν. Ο Κυριόπουλος με πολύ όμορφη κάθετη στον Εμπουλά, τον έφερε σε θέση βολής εντός περιοχής τέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς και αυτός με τρομερό τελείωμα μείωσε σε 1-2 στο 80'.

Και οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πετύχουν αυτό που έψαχναν λίγα λεπτά αργότερα. Συγκεκριμένα στο 90+1', ο Σούσα σκόραρε με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής για να ισοφαρίσει και να… παγώσει τους Πειραιώτες, που είχαν όμως την τελευταία σφαίρα στο ματς.

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Ο Ζέλσον Μάρτινς με ένα καταπληκτικό τελείωμα στο 90+5', νίκησε τον Ραμίρες και έτσι οι Πειραιώτες πήραν σπουδαίο τρίποντο, αφού απέδρασαν από τη Λεωφόρο.

Κηφισιά: Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Έιμα, Αμπάντα (69' Πολυκράτης), Μαρτίνς, Ρουκουνάκης, Σαγκάλ (76' Εμπουλά), Πόμπο, Αντονίσε (42' Σούσα), Χριστόπουλος (69' Θεοδωρίδης).

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα (63' Έσε), Τσικίνιο (78' Σα), Ρόκα (86' Ζέλσον Μάρτινς), Ζότα Σίλβα (79' Φορτούνης), Γιάρεμτσουκ (63' Μουαντιλμαντζί).