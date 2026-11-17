Η Εθνική επικράτησε 1-0 της Σερβίας και μπορεί να μην πήρε πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, αλλά εξασφάλισε αρκετά από την παρουσία της.

Το φινάλε είχε χαμόγελα, αν και έμεινε η πικρία από την επτάρα της Εθνικής στο Άμστερνταμ. Ωστόσο, η Ελλάδα υπέταξε με 1-0 τους Σέρβους στον Βόλο και παρότι συνέλεξε 11 βαθμούς στον Β' Όμιλο της Α' κατηγορίας του Nations League, έμεινε εκτός προημιτελικών.

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Στην τριπλή ισοβαθμία των 11 βαθμών με Ολλανδία και Γερμανία, η Ελλάδα έμεινε εκτός λόγω διαφοράς τερμάτων (Ελλάδα -5, Ολλανδία +2, Γερμανία +4).

Η βαθμολογία στο Group B του Nations League

Γερμανία 11 (+4) Ολλανδία 11 (+2) Ελλάδα 11 (-5) Σερβία 0

Το κέρδος της Εθνικής από το Nations League

Η πορεία της Εθνικής μπορεί να άφησε την πικρία, αλλά είχε και αρκετά κέρδη. Ούτως ή άλλως ένας πρώτος στόχος ήταν η παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League, κάτι που ήρθε μαζί με την 3η θέση του ομίλου.

Η Ελλάδα ήταν στις δύο καλύτερες τρίτες μαζί με την Ιταλία και έτσι εξασφάλισε την παραμονή της.

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Το σημαντικότερο, βέβαια, ήταν η εξασφάλιση της παρουσίας της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του EURO 2028. Εκεί η Ελλάδα θα αποφύγει αρκετά μεγαθήρια, όπως Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Κροατία.

Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ.

Τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028

1o γκρουπ: Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Νορβηγία, Κροατία.

2ο γκρουπ: Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία / Σκωτία, Κόσοβο / Ιρλανδία.

3ο γκρουπ: Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Αλβανία, Σκωτία / Σλοβενία, Ιρλανδία / Κόσοβο, Ισλανδία / Εσθονία.

4ο γκρουπ: Κύπρος, Νησιά Φερόε, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Καζακστάν, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Λευκορωσία, Εσθονία / Ισλανδία.

5ο γκρουπ: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν.