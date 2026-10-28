Συγκινημένη με την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» η σύζυγος του Κέιν -«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για εσένα» [βίντεο] - iefimerida.gr

Με μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η σύζυγος του Χάρι Κέιν εξέφρασε την περηφάνια της για την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» από τον Άγγλο επιθετικό.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα του έζησε το βράδυ της Δευτέρας (26/10) ο Χάρι Κέιν. Με τον Άγγλο επιθετικό να κατακτάει την «Χρυσή Μπάλα», με την οποία επιβραβεύτηκε για την εντυπωσιακή σεζόν που πραγματοποίησε.

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Στο πλευρό του βρισκόταν, όπως σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής του, η σύζυγός του, Κέιτ Γκούντλαντ, η οποία εξέφρασε την περηφάνια που νιώθει για το κατόρθωμα του Κέιν, μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Χάρι Κέιν

Η Γκούντλαντ δημοσίευσε φωτογραφίες από τη «λαμπερή» βραδιά της βράβευσης, ανάμεσα στις οποίες βρισκόταν και ένα στιγμιότυπο με το ζευγάρι να κρατάει στα χέρια του την «Χρυσή Μπάλα».

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Βέβαια, υπήρχε και ένα πιο προσωπικό βίντεο που έδειχνε το ζευγάρι να ανταλάσσει ένα φιλί μπροστά στο βραβείο.

«Οι λέξεις δεν μπορούν καν να περιγράψουν πόσο περήφανη είμαι για εσένα. Η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και η ανθεκτικότητά σου είναι πράγματα που θαυμάζω κάθε μέρα. Κάθε φορά που αντιμετώπιζες μια δυσκολία, επέστρεφες πιο δυνατός», έγραψε στην λεζάντα η σύζυγος του Άγγλου σέντερ φορ.

Στη συνέχεια, εξέφρασε τη χαρά της που οι προσπάθειες του συζύγου της αναγνωρίστηκαν με τον σημαντικότερο ατομικό τίτλο του ποδοσφαίρου.

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«Είμαι τόσο χαρούμενη που ο κόσμος έχει την ευκαιρία να δει το απίστευτο ταλέντο σου, την αφοσίωσή σου και όλη τη σκληρή δουλειά που έχεις καταβάλει για να φτάσεις μέχρι εδώ».

Και ολοκλήρωσε το μήνυμά της με μια ακόμη τρυφερή αναφορά: «Το αξίζεις περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη που στέκομαι στο πλευρό σου και σε βλέπω να λάμπεις. Στην υγειά σου και σε όλα όσα πρόκειται να έρθουν!».

Όσα είπε ο Χάρι Κέιν για την σύζυγό του μετά την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας»

Μετά την βράβευσή του ως κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου για την περασμένη σεζόν, ο Χάρι Κέιν φρόντισε να αναγνωρίσει δημόσια την συμβολή της συζύγου του, Κέιτ Γκούνλαντ, στην εξέλιξή του.

«Στη σύζυγό μου, Κέιτ, την καλύτερή μου φίλη. Έχουμε περάσει όμορφες και δύσκολες στιγμές. Είσαι ο μεγαλύτερός μου υποστηρικτής. Πραγματικά ένιωθα ότι ήθελες αυτό το βραβείο περισσότερο κι από εμένα». ανέφερε χαρακτηριστικά.