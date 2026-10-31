 Ο Χάρι Κέιν μπήκε στην «Allianz Arena» με τη Χρυσή Μπάλα και αποθεώθηκε πριν το ντέρμπι με τη Ντόρτμουντ! [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ο Χάρι Κέιν μπήκε στην «Allianz Arena» με τη Χρυσή Μπάλα και αποθεώθηκε πριν το ντέρμπι με τη Ντόρτμουντ! [βίντεο]

Ο Χάρι Κέιν με την Χρυσή Μπάλα στην «Allianz Arena»
Ο Χάρι Κέιν με την Χρυσή Μπάλα στην «Allianz Arena» / Screenshot
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Πριν την σέντρα του El Klassiker ανάμεσα σε Μπάγερν και Ντόρτμουντ, ο Χάρι Κέιν μπήκε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο με την Χρυσή Μπάλα στα χέρια, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Από τη Δευτέρα (26/10), ο Χάρι Κέιν είναι ο νέος κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην σχετική ψηφοφορία, όπου τερμάτισε πάνω από τους Λαμίν Γιαμάλ και Κιλιάν Εμπαπέ. Με τον Άγγλο επιθετικό να επιβραβεύεται για τις εξαιρετικές του επιδόσεις την περασμένη σεζόν.

Με την Χρυσή Μπάλα στα χέρια ο Χάρι Κέιν

Το βράδυ του Σαββάτου (31/10), η Μπάγερν Μονάχου υποδέχθηκε την Ντόρτμουντ για την 8η αγωνιστική της Bundesliga. Μετά την είσοδο των δύο ομάδων, ο Άγγλος σέντερ φορ μπήκε στο γήπεδο με το κορυφαίο ατομικό βραβείο και βραβεύτηκε από τον γερμανικό σύλλογο, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ χαρι κειν Χρυσή Μπάλα Μπάγερν Μονάχου Bundesliga Ποδόσφαιρο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ