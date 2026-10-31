Ο Χάρι Κέιν μπήκε στην «Allianz Arena» με τη Χρυσή Μπάλα και αποθεώθηκε πριν το ντέρμπι με τη Ντόρτμουντ! [βίντεο] - iefimerida.gr

Πριν την σέντρα του El Klassiker ανάμεσα σε Μπάγερν και Ντόρτμουντ, ο Χάρι Κέιν μπήκε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο με την Χρυσή Μπάλα στα χέρια, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Από τη Δευτέρα (26/10), ο Χάρι Κέιν είναι ο νέος κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην σχετική ψηφοφορία, όπου τερμάτισε πάνω από τους Λαμίν Γιαμάλ και Κιλιάν Εμπαπέ. Με τον Άγγλο επιθετικό να επιβραβεύεται για τις εξαιρετικές του επιδόσεις την περασμένη σεζόν.

Με την Χρυσή Μπάλα στα χέρια ο Χάρι Κέιν

Το βράδυ του Σαββάτου (31/10), η Μπάγερν Μονάχου υποδέχθηκε την Ντόρτμουντ για την 8η αγωνιστική της Bundesliga. Μετά την είσοδο των δύο ομάδων, ο Άγγλος σέντερ φορ μπήκε στο γήπεδο με το κορυφαίο ατομικό βραβείο και βραβεύτηκε από τον γερμανικό σύλλογο, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο.