 Τι είναι αυτό το κάθετο βαθούλωμα που έχει ο Σαλάχ στην κοιλιά του [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Τι είναι αυτό το κάθετο βαθούλωμα που έχει ο Σαλάχ στην κοιλιά του [βίντεο]

Τι είναι αυτό το κάθετο βαθούλωμα που έχει ο Σαλάχ στην κοιλιά του
Τι είναι αυτό το κάθετο βαθούλωμα που έχει ο Σαλάχ στην κοιλιά του / X: Screenshot
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η εξήγηση για το σημάδι που Μοχάμεντ Σαλάχ που εμφανίστηκε κατά την παρουσίασή του από την Τραμπζονσπόρ.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι πλέον παίκτης της Τραμπζονσπόρ, σε μία μεταγραφή που προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο, καθώς άπαντες πίστευαν οτι ο Αιγύπτιος επιθετικός κάλλιστα θα μπορούσε να είχε βρει συμβόλαιο σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα και σίγουρα σε μια ομάδα με μεγαλύτερο brand name.

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