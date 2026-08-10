Τι είναι αυτό το κάθετο βαθούλωμα που έχει ο Σαλάχ στην κοιλιά του [βίντεο] - iefimerida.gr

Η εξήγηση για το σημάδι που Μοχάμεντ Σαλάχ που εμφανίστηκε κατά την παρουσίασή του από την Τραμπζονσπόρ.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι πλέον παίκτης της Τραμπζονσπόρ, σε μία μεταγραφή που προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο, καθώς άπαντες πίστευαν οτι ο Αιγύπτιος επιθετικός κάλλιστα θα μπορούσε να είχε βρει συμβόλαιο σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα και σίγουρα σε μια ομάδα με μεγαλύτερο brand name.

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