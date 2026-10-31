Υπόθεση κατασκοπείας στην Ολλανδία: Η σύλληψη ενός Αιγύπτιου και η σύνδεση με τον Άγιαξ - iefimerida.gr

Η De Telegraaf αποκαλύπτει το ποδοσφαιρικό παρελθόν ενός 34χρονου που ερευνάται για πιθανή συνεργασία με ξένη δύναμη ενώ έχει συνδεθεί και με ανθρώπους του Άγιαξ.



Οι επαφές ενός υπόπτου για κατασκοπεία με γνωστά πρόσωπα του ολλανδικού ποδοσφαίρου βρίσκονται στο επίκεντρο δημοσιεύματος της De Telegraaf, την ώρα που οι Αρχές της χώρας ερευνούν τη φερόμενη δράση αιγυπτιακού δικτύου παρακολούθησης και εκφοβισμού αντιφρονούντων στην Ευρώπη.

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