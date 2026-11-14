Καταπέλτης ο ευρωπαϊκός Τύπος με την Εθνική Ελλάδας -«Η πιο ταλαντούχα γενιά θα μείνει στην ιστορία για τη μεγαλύτερη ντροπή»

Αμείλικτα τα ΜΜΕ του εξωτερικού μετά τη συντριβή με 7-0 που υπέστη η Εθνική Ελλάδας από την Ολλανδία με βαριούς χαρακτηρισμούς «ταπείνωση, ντροπή, καταστροφή».

Το 7-0 έγινε θέμα σε όλη την Ευρώπη! Η Εθνική Ελλάδας έζησε ένα από τα πιο εφιαλτικά - ντροπιαστικά βράδια της ιστορίας της στο Άμστερνταμ, όπου και διασύρθηκε από την Ολλανδία και τα ξένα ΜΜΕ δεν... χαρίστηκαν χρησιμοποιώντας λόγια για την «γαλανόλευκη»!

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Eurosport: «Ταπείνωση» για την Ελλάδα μετά τη βαριά ήττα

Ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το γαλλικό Eurosport, το οποίο επέλεξε τη λέξη «ταπείνωση» για να περιγράψει όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση του Άμστερνταμ.

Οι Γάλλοι στάθηκαν τόσο στην έκταση του σκορ όσο και στη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία αναμένεται να βρεθούν οι διεθνείς ενόψει της επόμενης αγωνιστικής υποχρέωσης.

«Όσο για τους Έλληνες, οι οποίοι πλέον ισοβαθμούν με τη Γερμανία (8 βαθμοί), θα προσπαθήσουν να κερδίσουν εντός έδρας τη Σερβία, ελπίζοντας σε ένα λάθος της Μάνσαφτ.

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Αλλά ποια θα είναι η διάθεση των παικτών του προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς 72 ώρες μετά από αυτή τη συντριβή, μια από τις χειρότερες ήττες στην ιστορία τους;», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Mundo Deportivo: Αποθέωση για τους «Οράνιε» και τον Τσάβι

Στην Ισπανία, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως στην εντυπωσιακή εικόνα της Ολλανδίας και στη δουλειά του Τσάβι, με τη Mundo Deportivo να κάνει λόγο για μία σαρωτική επικράτηση των «Οράνιε».

Οι Ισπανοί υπογράμμισαν την επιθετική αποτελεσματικότητα των Ολλανδών, αλλά και τη σημασία της νίκης τους στη μάχη για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν και στην προσπάθεια του Έλληνα τερματοφύλακα, Τζολάκη, ο οποίος απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη έκταση του σκορ.

«Ο Τζολάκης απέτρεψε μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή για την ελληνική ομάδα, κάνοντας μια άστοχη απόκρουση από το Σάμερβιλ, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη για πολύ καιρό στην Ολλανδία», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

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Mozzart Sport: «Η πιο ταλαντούχα γενιά θα μείνει στην ιστορία για τη μεγαλύτερη ντροπή»

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν και η κριτική της σερβικής Mozzart Sport, η οποία δεν χαρίστηκε ούτε στην Εθνική Ελλάδας ούτε στον συμπατριώτη τους, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Το δημοσίευμα χρησιμοποίησε έναν εξαιρετικά αιχμηρό τίτλο, σχολιάζοντας με καυστικό τρόπο την εικόνα της ελληνικής ομάδας και τη διαχείριση της αναμέτρησης από τον ομοσπονδιακό τεχνικό.

«Η πιο ταλαντούχα γενιά θα μείνει στην ιστορία για τη μεγαλύτερη ντροπή», αναφέρει χαρακτηριστικά στον πρόλογό της η σερβική ιστοσελίδα.Παράλληλα, εκφράζει την απορία της για το γεγονός ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν προχώρησε σε καμία αλλαγή στο ημίχρονο, παρότι η Εθνική είχε ήδη βρεθεί πίσω στο σκορ με 5-0.

Βελγικό HNL: «Θα νομίζατε ότι ο Άγιος Μαρίνος είχε ταξιδέψει στο Άμστερνταμ»

Από τα πιο σκληρά σχόλια για την εικόνα της Εθνικής προήλθαν από τη βελγική ιστοσελίδα HNL, η οποία δεν έκρυψε την έκπληξή της για την αδυναμία της ελληνικής ομάδας να προβάλει αντίσταση στους Ολλανδούς.

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Μάλιστα, το δημοσίευμα προχώρησε σε μία ιδιαίτερα αιχμηρή σύγκριση, αναφερόμενο στον Άγιο Μαρίνο, ενώ παράλληλα στάθηκε στο ταλέντο που υπήρχε στην ελληνική ενδεκάδα.

«Σπάνια βλέπουμε την Ολλανδία να αποδίδει έτσι τα τελευταία χρόνια, οι οπαδοί της δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Αν δεν γνωρίζατε ότι έντεκα Έλληνες ήταν στο γήπεδο, θα νομίζατε ότι ο Άγιος Μαρίνος είχε ταξιδέψει στο Άμστερνταμ.

Ωστόσο, με παίκτες όπως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Χρήστος Τζόλης, υπήρχε άφθονη ποιότητα στο γήπεδο. Ο πρώτος σκόρερ του Champions League, Αναστάσιος Δουβίκας, μπήκε ως αλλαγή όταν η ζημιά είχε ήδη γίνει», έγραψε χαρακτηριστικά η βελγική ιστοσελίδα.

Marca: «Ο φόρος τιμής του Τσάβι στον Κρόιφισμό»

Στην Ισπανία, η Marca επέλεξε να εστιάσει στην ποδοσφαιρική ταυτότητα που παρουσίασε η Ολλανδία, συνδέοντας την εντυπωσιακή εμφάνισή της με τη φιλοσοφία του Γιόχαν Κρόιφ.

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Το ισπανικό Μέσο αποθέωσε τον Τσάβι και την αγωνιστική εικόνα των «Οράνιε», κάνοντας λόγο για μία παράσταση που συνδυάστηκε με την εξασφάλιση της πρόκρισης στα προημιτελικά του Nations League.

«Ο φόρος τιμής του Τσάβι στον Κρόϊφισμό. Η Ολλανδία έδωσε μια παράσταση και χάρισε στην Ελλάδα μια ισοπεδωτική ήττα, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Nations League», ανέφερε χαρακτηριστικά η Marca.

Gazzetta dello Sport: «Κυρίαρχη εμφάνιση από τους Οράνιε»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Gazzetta dello Sport, η οποία υπογράμμισε την απόλυτη κυριαρχία της ολλανδικής ομάδας και την επιβλητική έκταση της νίκης της απέναντι στην Ελλάδα.

Οι Ιταλοί στάθηκαν στην εξαιρετική κατάσταση των «Οράνιε», οι οποίοι με το εμφατικό 7-0 εξασφάλισαν την παρουσία τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

«Η Ολλανδία ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια, συντρίβοντας την Ελλάδα με 7-0 και κερδίζοντας μια θέση στα προημιτελικά με ένα τέλειο σκορ. Μια κυρίαρχη εμφάνιση από τους Οράνιε, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εξαιρετική τους φόρμα», σημείωσε το ιταλικό Μέσο.

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Footmercato και Telegraaf: «Ταπεινωτικό 7-0» και «δεν άφησε τίποτα όρθιο»

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικές ήταν και οι αναφορές των γαλλικών και ολλανδικών Μέσων. Η γαλλική ιστοσελίδα Footmercato έκανε λόγο για ένα ταπεινωτικό 7-0, με το οποίο η Ολλανδία φιλοδώρησε την Εθνική Ελλάδας, αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαφορά εικόνας ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Από την πλευρά της, η ολλανδική Telegraaf περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο την κυριαρχία της εθνικής ομάδας της χώρας της, υπογραμμίζοντας πως οι «Οράνιε» δεν άφησαν τίποτα όρθιο απέναντι στη «γαλανόλευκη».

AS: «Άρχισε η Xavimania» - Νέος θρίαμβος για τον Τσάβι

Στην ισπανική πρωτεύουσα, η AS έδωσε τη δική της διάσταση στην εντυπωσιακή εμφάνιση της Ολλανδίας, εστιάζοντας στον Τσάβι και στον τρόπο με τον οποίο έχει καταφέρει να παρουσιάσει μία ομάδα με εξαιρετική επιθετική λειτουργία.

«Άρχισε η Xavimania», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο της μαδριλένικης εφημερίδας, αποτυπώνοντας τον ενθουσιασμό που έχει προκαλέσει η εικόνα των Ολλανδών.

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Την ίδια στιγμή, η καταλανική Mundo Deportivo στάθηκε και πάλι στην προσπάθεια του Τζολάκη, ο οποίος παρά τα επτά γκολ που δέχθηκε, κατάφερε να αποτρέψει ακόμη μεγαλύτερη έκταση της ήττας.

«Ο Τζολάκης απέτρεψε μία ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή για την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά το ισπανικό Μέσο.

Kicker: «Καταποντίστηκε η Ελλάδα από την Ολλανδία»

Σκληρή ήταν και η αποτύπωση της αναμέτρησης από το γερμανικό περιοδικό Kicker, το οποίο στάθηκε στη βαριά ήττα της Εθνικής και στην ολοκληρωτική επικράτηση των Ολλανδών.

Το γερμανικό Μέσο υπογράμμισε πως η Ελλάδα καταποντίστηκε από την ομάδα του Τσάβι, προσθέτοντας ακόμη μία αρνητική αναφορά σε μία βραδιά που εξελίχθηκε σε πραγματικό εφιάλτη για τη «γαλανόλευκη».

La Repubblica: Το χατ τρικ του Ρέιντερς στο επίκεντρο

Στην Ιταλία, η La Repubblica έδωσε έμφαση στον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, Τιγιάνι Ρέιντερς, ο οποίος πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση και πέτυχε χατ τρικ απέναντι στην Εθνική Ελλάδας.

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Ο Ιταλικός Τύπος στάθηκε στην κυριαρχία της Ολλανδίας, με τον διεθνή μέσο να κλέβει την παράσταση και να αποτελεί ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της ιστορικής βραδιάς στο Άμστερνταμ.

Ολλανδικός Τύπος: «Μια μεγάλη γιορτή για το ποδόσφαιρο»

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ενθουσιασμός κυριάρχησε στα Μέσα της Ολλανδίας, τα οποία αποθέωσαν την εθνική ομάδα για την επιβλητική της εμφάνιση.

Η De Telegraaf και το NOS Sport στάθηκαν στην εντυπωσιακή αγωνιστική εικόνα των «Οράνιε», ενώ η AD Sportwereld περιέγραψε την αναμέτρηση ως μία μεγάλη γιορτή για το ολλανδικό ποδόσφαιρο, με την Ελλάδα να αδυνατεί να προβάλει ουσιαστική αντίσταση.

Μάλιστα, τα ολλανδικά δημοσιεύματα υπογράμμισαν την ιστορική διάσταση της ήττας για τη «γαλανόλευκη», επισημαίνοντας πως επρόκειτο για τη μεγαλύτερη συντριβή της από το 1938, όταν είχε ηττηθεί με 11-1 από την Ουγγαρία.

«Για τους Έλληνες, οι οποίοι είχαν αφήσει στην πραγματικότητα καλή εντύπωση στους πρόσφατους αγώνες, ήταν μια ιστορική συντριβή. Ήταν η μεγαλύτερη ήττα από το 1938 (όταν έχασαν με 11-1 από την Ουγγαρία). Λέει επίσης κάτι για το υψηλό επίπεδο της ολλανδικής ομάδας σήμερα», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ολλανδοί.