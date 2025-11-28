Europa League: Ο Καρέτσας υποψήφιος για το καλύτερο γκολ, ο Παβλένκα για την καλύτερη απόκρουση - iefimerida.gr

Το γκολ του Καρέτσα στη νίκη της Γκενκ επί της Βασιλείας (2-1) στην 5η αγωνιστική της League phase του Europa League είναι ανάμεσα στα τρία υποψήφια για το καλύτερο.

Όπως αναφέρει η UEFA, το γκολ του Καρέτσα βρίσκεται ανάμεσα στα 56 που σημειώθηκαν.

Επίσης, η απόκρουση του Ρίρι Παβλένκα (στο 18’, ενώ το σκορ ήταν 0-0) στην εκτέλεση πέναλτι του Κόρνβιγκ, στην ισοπαλία (1-1) του ΠΑΟΚ με την Μπραν, στην 5η αγωνιστική της League phase του Europa League, είναι ανάμεσα στις πέντε υποψήφιες για την καλύτερη.