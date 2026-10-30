 Ευχάριστα νέα για τον Καρέτσα -Στην αποστολή της Ντόρτμουντ για το ντέρμπι με την Μπάγερν - iefimerida.gr
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Ευχάριστα νέα για τον Καρέτσα -Στην αποστολή της Ντόρτμουντ για το ντέρμπι με την Μπάγερν

Ο Καρέτσας σε αγώνα της Ντόρτμουντ
Ο Καρέτσας σε αγώνα της Ντόρτμουντ / Φωτογραφία: AP
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Θετικά είναι τα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ντόρτμουντ για τον αγώνα κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Την κατάλληλη στιγμή επιστρέφει στη δράση ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ενισχύοντας τις επιλογές της Ντόρτμουντ ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης με την Μπάγερν Μονάχου, το Σάββατο (31/10, 19:30).

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Με Καρέτσα η αποστολή της Ντόρτμουντ για τον αγώνα κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου

Πάνω στην ώρα επέστρεψε στις υποχρεώσεις της Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο Έλληνας διεθνής ταξίδεψε με την αποστολή της ομάδας στο Μόναχο, ενόψει του αυριανού (31/10, 19:30) ντέρμπι κόντρα στην Μπάγερν.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Καρέτσας γύρισε τον αστράγαλό του στην αναμέτρηση κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου, προκαλώντας αρχικά σοβαρές ανησυχίες στον οργανισμό της γερμανικής ομάδας, καθώς υπήρξαν φόβοι για μεγάλη ζημιά.

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Ωστόσο, έπειτα και από τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, όλα δείχνουν ότι γλίτωσε τα χειρότερα καθώς υπέστη τραυματισμό σε σύνδεσμο του ποδιού του. Η Ντόρτμουντ επέλεξε να πάει συντηρητικά την αποθεραπεία του, με τον παίκτη να επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα.

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