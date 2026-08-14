Λατίνος σπίκερ τρελάθηκε με το γκολ του Καρέτσα -Άρχισε να τραγουδά «σήκωσέ το, το γαμ@@@νο» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του.

Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής ξεχώρισε και στο φιλικό παιχνίδι με την Άρσεναλ, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο γκολ με εντυπωσιακό τελείωμα μέσα από τη μεγάλη περιοχή.

Το γκολ του προκάλεσε ενθουσιασμό ακόμη και σε Λατίνο σπίκερ, ο οποίος πανηγύρισε με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

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Συγκεκριμένα, θυμήθηκε τα συνθήματα που είχαν γίνει γνωστά κατά τη διάρκεια του Euro 2004, όταν η Ελλάδα κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία.

«Σήκωσέ το, το γαμ@@@νο, δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω», φώναξε χαρακτηριστικά στα ελληνικά ο σπίκερ, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το εξαιρετικό γκολ του Καρέτσα.