Αγώνας δρόμου του Κωνσταντίνου Καρέτσα για να προλάβει το ντέρμπι της Ντόρτμουντ με την Μπάγερν Μονάχου - iefimerida.gr

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ προετοιμάζεται για το ντέρμπι του Σαββάτου (31/10) κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να «τρέχει» για να το προλάβει.

Στην κορυφή του πρωταθλήματος με 17 βαθμούς μετά από επτά αγωνιστικές «συγκατοικούν» Μπορούσια Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου. Ήρθε, όμως, η ώρα οι δύο ομάδες να διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους, με το μεγάλο «Der Klassiker» να διεξάγεται το βράδυ του Σαββάτου (31/10, 19:30).

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Από την πλευρά των Βεστφαλών, όλα τα βλέμματα βρίσκονται πάνω στον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο νεαρός Έλληνας εξτρέμ έχει χάσει τα τρία τελευταία επίσημα παιχνίδια της ομάδας του, εξαιτίας ενός τραυματισμού στους συνδέσμους του ποδιού.

Ωστόσο, η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση, με τον «Kos» να κάνει... αγώνα δρόμου, προκειμένου να προλάβει το εκτός έδρας ντέρμπι με τους Βαυαρούς. Μάλιστα, την Πέμπτη (29/10) συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης.

Το σχέδιο της Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα ενόψει Μπάγερν Μονάχου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της γερμανικής «Bild», ο Καρέτσας θα επιχειρήσει να βγάλει το κανονικό πρόγραμμα στην προπόνηση της Παρασκευής (30/10) και να συμπεριληφθεί στα πλάνα του Κόβατς. Εφόσον δεν παρουσιάσει ενόχληση, το τεχνικό επιτελείο θα αποφασίσει αν θα μπει στην αποστολή.

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Ακόμη και αν ο Έλληνας εξτρέμ δώσει τελικά το «παρών» στο ντέρμπι, το πιθανότερο σενάριο είναι να ξεκινήσει από τον πάγκο, καθώς οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ δεν θέλουν να ρισκάρουν με την περίπτωσή του.

Όσα είπε ο Κόβατς για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα

«Όσον αφορά τον Κώστα, σήμερα συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης μαζί με την ομάδα. Η ένταση δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Εφόσον δεν προκύψει κάτι αρνητικό μετά τη σημερινή προπόνηση, το πλάνο είναι να προπονηθεί αύριο κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Στη συνέχεια θα αποφασίσουμε κατά πόσο είναι έτοιμος να ταξιδέψει μαζί μας στο Μόναχο ή όχι», ανέφερε ο Κόβατς.