Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 69-74: Δεν την... πάτησε όπως ο συμπολίτης του και έκανε το 7/7 στην Basket League [βίντεο]

Μετά τον Άρη, η Καρδίτσα έβαλε δύσκολα και στον ΠΑΟΚ, όμως η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έκανε το «διπλό» (69-74) και πανηγύρισε το 7/7 στην Basket League.

Με τον Τσέντι Όσμαν να απουσιάζει, ο ΠΑΟΚ τα βρήκε... σκούρα απέναντι στην Καρδίτσα, η οποία κράτησε το παιχνίδι ντέρμπι μέχρι το τέλος. Παρ'όλα αυτά, οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι ήταν πιο ψύχραιμοι στις στιγμές που έπρεπε και πήραν τη νίκη με 74-69, πετυχαίνοντας το 7/7 στην Basket League.

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Πρώτος σκόρερ για τους νικητές με 17 πόντους ο Ταϊρί, ενώ με 12 και 10 ακολούθησαν Χάτζινς και Αλεξάντερ. Ακόμη μία «γεμάτη» εμφάνιση από τον Καλάθη, με έξι πόντους, πέντε ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Από την μεριά της, το ρεκόρ της θεσσαλικής ομάδας πήγε στο 4-3, ενώ πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Παπανικολόπουλου ήταν ο Τέρνερ με 17, με τους Φράνσις και ΜακΡέι να ακολουθούν με 14 και 12 αντίστοιχα.

Ξεκίνημα με χαμηλό σκορ για Καρδίτσα και ΠΑΟΚ

Η Καρδίτσα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 6-0, αφού ο Τέρνερ ευστόχησε σε δύο διαδοχικά τρίποντα. Με τον Χάτζινς να σκοράρει με λέι-απ και να βάζει το πρώτο του τρίποντο μετά από τρεις προσπάθειες, ο ΠΑΟΚ έμενε κοντά στο σκορ (8-6).

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Ο Χουγκάζ ξεκίνησε... καυτός την αναμέτρηση και με εύστοχο σουτ τριών πόντων, έβαλε μπροστά τους Θεσσαλονικείς (8-9). Ο Μοτεγιούνας ευστόχησε σε «ζευγάρι» βολών, όμως το εύστοχο σουτ του Γκίκα έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους στην λήξη του πρώτου δεκαλέπτου (15-14).

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε ιδανικά για τον ΠΑΟΚ, με τον Φόστερ να εκτελεί σωστά για τρεις και να δίνει προβάδισμα τριών πόντων για πρώτη φορά στον αγώνα στην ομάδα του (15-18). Ο ΜακΡέι ισοφάρισε με καλάθι και φάουλ, αλλά ο Χάτζινς απάντησε και έφτασε τους 10 πόντους (19-22).

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Ο Ταϊρί πέτυχε πέντε σερί πόντους και έβαλε την ομάδα του μπροστά με προβάδισμα έξι πόντων (21-27). Ο Τέρνερ... ζεστάθηκε και με έξι σερί πόντους έφερε και πάλι το παιχνίδι στα ίσια (27-27). Με τους Φόστερ και Χάτζινς να ευστοχούν σε σουτ τριών πόντων, οι Θεσσαλονικείς έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά στο σκορ (28-35).

Δυσκολεύτηκε αλλά έκανε το 7/7 στην Basket League ο ΠΑΟΚ

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με αντίδραση της Καρδίτσας, η οποία μείωσε στους δύο την διαφορά (33-35), χάρη σε πέντε συνεχόμενος πόντους από τον Ρούμογλου. Με τους Φράνσις και Τζάκσον να... ζεσταίνονται, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το παιχνίδι (45-43).

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Οι Θεσσαλονικείς αντέδρασαν άμεσα, έβγαλαν καλές άμυνες και πέτυχαν 8-0 σερί, το οποίο τους... έστειλε με ένα σημαντικό προβάδισμα οκτώ πόντων στην λήξη της τρίτης περιόδου (45-51).

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφτασε για πρώτη φορά το προβάδισμά του στους εννέα πόντους (49-58). Με τον Μουρ να πρωταγωνιστεί, η ομάδα της Θεσσαλίας έκανε σερί 9-0 και έφερε σε απόλυτη ισορροπία το παιχνίδι (62-62).

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Οι «ασπρόμαυροι» αγχώθηκαν στο φινάλε, όμως ο Ταϊρί το πήρε... πάνω του, έφτασε τους 17 πόντους και η ομάδα του πήρε πολύτιμη νίκη με 74-69, πανηγυρίζοντας το 7/7 στην Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 28-35, 45-51, 69-74

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Basket League: Πέρασε με «διπλό» από την Πάτρα ο Ηρακλής

Στο τρίτο παιχνίδι του Σαββάτου (14/11) για την Basket League, ο Ηρακλής πέρασε νικηφόρα από το «Δημήτρης Τόφαλος», καθώς υπέταξε τον Προμηθέα με 99-92. Έτσι, ο «Γηραιός» ανέβηκε στην 6η θέση, με το ρεκόρ του να φτάνει το 3-4.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Σίλας, ο οποίος πέτυχε 22 πόντους. Με 21 ακολούθησε ο Στάιλς και 13 ο Ντιαρά. Από τους Πατρινούς, ξεχώρισαν οι Κόλεμαν με 21 και Γουίλιαμς με 16, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να δώσουν στην ομάδα τους τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 47-50, 72-83, 92-99