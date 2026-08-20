Ο μεγαλύτερος αγώνας επί κοντώ στην Ιστορία! Αποθέωση για Ντουπλάντις - Καραλή στη Λωζάννη [βίντεο] - iefimerida.gr

Για πρώτη φορά στην ιστορία του άλματος επί κοντώ, δύο αθλητές πέρασαν τα 6.16 στον ίδιο αγώνα! Απίθανες εικόνες με Εμμανουήλ Καραλή και Μόντο Ντουπλάντις στην Λωζάνη!

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του στο Diamond League της Λωζάνης, αλλά ο Μόντο Ντουπλάντις παραμένει ανίκητος, αφήνοντάς τον στη δεύτερη θέση.

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Ο Έλληνας άλτης πραγματοποίησε έναν ακόμα σπουδαίο αγώνα, λίγες ημέρες μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ωστόσο, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει πάντοτε τις απαντήσεις.

Ο Καραλής πέρασε με εντυπωσιακό άλμα, στη δεύτερη προσπάθειά του τα 6.16μ. και πανηγύρισε, με τον Ντουπλάντις να υποκλίνεται.

Το άλμα του Καραλή στα 6.16μ.

Ο Σουηδός είχε νωρίτερα περάσει με την πρώτη το ύψος και σα να μην έφτανε αυτό, απάντησε με 6.21μ. και πανηγύρισε άλλη μια πρωτιά.

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Το 6.16μ. για τον Καραλή είναι η καλύτερη επίδοση στον ανοιχτό στίβο και δεύτερη καλύτερή του, μετά το 6.17μ. στην Παιανία.

Μετέπειτα δοκίμασε δύο φορές στα 6.21μ. και μία στα 6.26μ. για το άλμα της ζωής του, αλλά δεν τα κατάφερε και αποθεώθηκε.

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Ο Ντουπλάντις δοκίμασε για το Παγκόσμιο ρεκόρ στο 6.32μ.

Όπως ήταν λογικό, ο Ντουπλάντις… καθάρισε τον αγώνα και δοκίμασε για το Παγκόσμιο ρεκόρ, θέλοντας να καταρρίψει το 6.31μ. από την Ουψάλα.

Η πρώτη του προσπάθεια ήταν καλή αλλά δεν πέρασε τον πήχη, ενώ δεν τα κατάφερε ούτε στη δεύτερη και σταμάτησε τον αγώνα του.