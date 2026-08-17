Εμμανουήλ Καραλής: Η συγκινητική ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά μετά την επιτυχία του αργυρού μεταλλίου - iefimerida.gr

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχάρη δημόσια τον καλό του φίλο Εμμανουήλ Καραλή για το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ακόμη μία σπουδαία σελίδα στην καριέρα του, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να στέλνει το δικό του ξεχωριστό μήνυμα στον πολύ καλό του φίλο.

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Ο «Μανόλο» πέρασε τα 6 μέτρα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, φτάνοντας πλέον τα εννέα μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις.

Το μήνυμα του Τσιτσιπά στον Καραλή

Μετά τη νέα μεγάλη επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή, αρκετοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να τον συγχαρούν. Ανάμεσά τους και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον οποίο ο Καραλής διατηρεί στενή φιλική σχέση.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας προχώρησε σε ανάρτηση με δύο φωτογραφίες. Στη μία απεικονίζεται ο Καραλής με το μετάλλιό του και στην άλλη οι δύο φίλοι μαζί.

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«Ασημένιος Πρωταθλητής Ευρώπης, ξανά! Υπερήφανος για σένα Μανόλο!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς.

Οι δυο τους έχουν μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τη φιλία τους, ενώ έχουν πραγματοποιήσει και κοινές διακοπές.

Μάλιστα, μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Τσιτσιπάς είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στο Tennis Channel ότι σχεδιάζει μαζί με τον Καραλή να παρακολουθήσουν από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ.