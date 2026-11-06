«Κάποιος να την μαζέψει» - Σάλος στο τένις με το μικρόφωνο που έμεινε ανοιχτό και σχόλια που δεν έπρεπε να ακουστούν [βίντεο] - iefimerida.gr

Αναστάτωση στον κόσμο του τένις προκάλεσαν όσα καταγράφηκαν από ανοιχτό μικρόφωνο, με σκληρούς χαρακτηρισμούς για νεαρή αθλήτρια και αιχμές για τη συμπεριφορά της εντός κορτ.
Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε η Τζέσικα Πεγκούλα, μετά την καταγραφή ιδιωτικής συνομιλίας της από ανοιχτό μικρόφωνο, κατά τη διάρκεια προπόνησης ενόψει των WTA Finals στο Indian Wells.
Η 32χρονη Αμερικανίδα τενίστρια αναφέρθηκε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο στη 19χρονη Μίρα Αντρέεβα, χαρακτηρίζοντάς την «ντίβα» και υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται να προσγειωθεί.
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