 «Κάποιος να την μαζέψει» - Σάλος στο τένις με το μικρόφωνο που έμεινε ανοιχτό και σχόλια που δεν έπρεπε να ακουστούν [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

«Κάποιος να την μαζέψει» - Σάλος στο τένις με το μικρόφωνο που έμεινε ανοιχτό και σχόλια που δεν έπρεπε να ακουστούν [βίντεο]

Η Τζέσικα Πεγκούλα στο τελευταίο U.S. Open
Η Τζέσικα Πεγκούλα στο τελευταίο U.S. Open / Φωτογραφία: AP / Vera Nieuwenhuis
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αναστάτωση στον κόσμο του τένις προκάλεσαν όσα καταγράφηκαν από ανοιχτό μικρόφωνο, με σκληρούς χαρακτηρισμούς για νεαρή αθλήτρια και αιχμές για τη συμπεριφορά της εντός κορτ.

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε η Τζέσικα Πεγκούλα, μετά την καταγραφή ιδιωτικής συνομιλίας της από ανοιχτό μικρόφωνο, κατά τη διάρκεια προπόνησης ενόψει των WTA Finals στο Indian Wells.

Η 32χρονη Αμερικανίδα τενίστρια αναφέρθηκε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο στη 19χρονη Μίρα Αντρέεβα, χαρακτηρίζοντάς την «ντίβα» και υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται να προσγειωθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ τένις μικρόφωνο indian wells

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ