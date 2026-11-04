Γι’ αυτόν καμαρώνει ο Μαρσέλο: Ποιος είναι ο Έντσο Άλβες που κάποτε έπαιζε κεφαλιές στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Μαρσέλο βρέθηκε στα μέρη μας, όχι για να δει τον Ολυμπιακό, αλλά τους μικρούς της ΑΕΚ να αντιμετωπίζουν την Ρεάλ Μαδρίτης για το Youth League.

Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους για να δει τους Μαδριλένους κόντρα στην Ένωση. Η Ρεάλ υποχρέωσε την ΑΕΚ στην πρώτη της ήττα στο Youth League, με 4-1.

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Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με τον Βιγιάλμπα (25΄) για να ισοφαρίσει για την ΑΕΚ ο Αργυρίου (29’). Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τρία ακόμη γκολ στην επανάληψη με τους ‘Αλβες (53΄), Γιάνιεθ (59΄) και Γκονσάλβες (79’). Ο Αλβες και μια αναμέτρηση για το Youth League είναι ο λόγος που ο Μαρσέλο ήρθε και πάλι στην γειτονιά μας.

Τα βαριά επώνυμα ως βαρίδια στους ώμους των νέων αθλητών

Στον κόσμο του ποδοσφαίρου, τα βαριά επώνυμα συχνά λειτουργούν ως βαρίδια στους ώμους των νέων αθλητών. Όταν το όνομα συνοδεύεται από τη λάμψη ενός θρύλου, η πίεση μοιάζει ασήκωτη. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου το ταλέντο μετατρέπει την κληρονομιά σε εφαλτήριο και όχι σε εμπόδιο. Αν και είναι ακόμα νωρίς, όλα δείχνουν πως σε αυτή την κατεύθυνση οδεύει ο Έντσο Άλβες Βιέιρα, ο σκόρερ του δεύτερου γκολ της Ρεάλ.

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Γεννημένος στη Μαδρίτη στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, ο 17χρονος πλέον επιθετικός κουβαλά ένα διάσημο όνομα ως γιος του εμβληματικού Βραζιλιάνου αριστερού μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και του Ολυμπιακού, Μαρσέλο, και της επίσης Βραζιλιάνας ηθοποιού Κλαρίς Άλβες.

Όταν ο Έντσο Αλβες σε ηλικία μόλις 8 ετών άφηνε άφωνους τους πάντες

Η πρώτη γνωριμία του ποδοσφαιρικού κοινού με τον Έντσο Αλβες έγινε πολύ πριν αυτός φορέσει κανονικά ποδοσφαιρικά παπούτσια. Ήταν Μάιος του 2018 όταν, σε ηλικία μόλις 8 ετών, άφησε άφωνους τους πάντες σε ένα βίντεο που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, περικυκλωμένος από θρύλους όπως ο Λούκα Μόντριτς, ο Κασεμίρο και ο Σέρχιο Ράμος, ο μικρός Έντσο Αλβες συμμετείχε σε ένα εντυπωσιακό «rondo» με κεφαλιές, ολοκληρώνοντας την πρόκληση με υποδειγματικό τρόπο και προκαλώντας τον ενθουσιασμό των σταρ.

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Σήμερα, εκείνος ο πιτσιρικάς είναι ένα καθαρό 9άρι, ένας κεντρικός επιθετικός ύψους 1,76μ. Με τη φανέλα της La Fábrica –της ακαδημίας της Ρεάλ Μαδρίτης– έχει ήδη στείλει την μπάλα στα δίχτυα πολλές φορές, αποδεικνύοντας το ένστικτό του στην περιοχή.

Η Ρεάλ Μαδρίτης «έδεσε» ήδη τον μικρό

Το ταλέντο του δεν πέρασε απαρατήρητο από τη διοίκηση των «Μερένχες». Τον Ιανουάριο του 2026, η Ρεάλ Μαδρίτης «έδεσε» τον μικρό υπογράφοντας μαζί του το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, προωθώντας τον άμεσα στην ομάδα U19 (Juvenil A) και προσφέροντάς του πολύτιμες παραστάσεις σε κορυφαίες διοργανώσεις, όπως το UEFA Youth League.

Σε αντίθεση με τον πατέρα του, ο οποίος όργωνε την αριστερή πλευρά της άμυνας με βραζιλιάνικη φινέτσα, ο Ένζο προτιμά να βρίσκεται στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας.

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Διακρίνεται για τα άψογα τελειώματα και την άνεση στο σκοράρισμα, τη δύναμη που του επιτρέπει να τα βάζει με πιο μεγαλόσωμους αμυντικούς, την έξυπνη κίνηση χωρίς τη μπάλα και την εξαιρετική εναέρια ικανότητα.

Η παρουσία του στην εθνική ομάδα της Ισπανίας

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έχοντας διπλή υπηκοότητα λόγω της βραζιλιάνικης καταγωγής του και της γέννησής του στη Μαδρίτη, ο νεαρός επιθετικός επέλεξε να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας. Ήδη, υπήρξε ηγέτης της ομάδας U17, οδηγώντας τους «Φούριας Ρόχας» σε νίκες και διακρίσεις στα διεθνή τουρνουά, ενώ προήχθη στην U-18 παίζοντας σε δύο φιλικά τον περασμένο Αύγουστο.

Οι ειδικοί των ακαδημιών και οι αναλυτές του αθλήματος συμφωνούν ότι ο Ένζο Άλβες είναι ένα από τα λαμπρότερα πετράδια που ανέδειξε το προπονητικό κέντρο του Βαλντεμπέμπας τα τελευταία χρόνια. Οι συζητήσεις γύρω από την πιθανή μελλοντική του μετάβαση στην ανδρική ομάδα έχουν ήδη ξεκινήσει, θέτοντας τις βάσεις για μια νέα εποχή.

Ο μικρός που κάποτε έκλεψε την παράσταση με εντυπωσιακές κεφαλιές δίπλα στα είδωλά του και φυσικά τον πατέρα του, ετοιμάζεται να χαράξει την δική του πορεία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».