Το καλάθι της... χρονιάς στο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Μπάρτλεϊ το έβαλε από το σπίτι του με «τρελό» buzzer-beater [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ τρέλανε» τη «SUNEL Arena με ένα απίθανο buzzer beater από το κέντρο, με ταμπλό, χαρίζοντας στην ΑΕΚ το προβάδισμα με 40-37 απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR στο πρώτο μέρος.

Αν υπάρχει τρόπος να κλείσεις ιδανικά ένα ημίχρονο σε ένα ντέρμπι, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ έδωσε τη δική του απάντηση! Από το κέντρο, με ταμπλό και στην εκπνοή έβαλε... φωτιά στο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR ξεσηκώνοντας τον κόσμο στις εξέδρες στη «Sunel Arena».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπάρτλει το... καλάθι της σεζόν στο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR

Ο Αμερικανός γκαρντ της ΑΕΚ το πήρε... πάνω του και χάρισε απλόχερα το highlight της χρονιάς με ένα σουτ που θα... ζήλευαν ακόμη και οι πιο τολμηροί. Όλα ξεκίνησαν από την εξαιρετική άμυνα της «Ένωσης», η οποία οδήγησε σε κλέψιμο της μπάλας.

Ο Μπάρτλεϊ έγινε αποδέκτης της, είδε το χρονόμετρο να αδειάζει και χωρίς δεύτερη σκέψη εξαπέλυσε ένα σουτ πίσω από το κέντρο, με περίπου ένα δευτερόλεπτο να απομένει για την ανάπαυλα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνέχεια; Αδιανόητη! Η μπάλα βρήκε στο ταμπλό, κατέληξε στο καλάθι και η SUNEL Arena πήρε κυριολεκτικά φωτιά! Ένα τρίποντο-έπος, που έκανε τον κόσμο της ΑΕΚ να σηκωθεί στο πόδι.

Με αυτόν τον απίθανο τρόπο, ο Μπάρτλεϊ διαμόρφωσε το 40-37 εν μέσω πανζουρλισμού και αποθέωσης από τον κόσμο και τους συμπαίκτες του, στέλνοντας την ΑΕΚ στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.