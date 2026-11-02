Καλαμάτα - Ηρακλής 1-1: Ο Νανού είχε την απάντηση στο γκολ του Κουρμινόφσκι και έδωσε τον βαθμό στον «Γηραιό» - iefimerida.gr

Ο Νανού απάντησε άμεσα στο γκολ του Κουρμινόφσκι, με αποτέλεσματα Καλαμάτα και Ηρακλής να αναδειχθούν ισόπαλοι (1-1) για την 9η αγωνιστική της Super League.

Στη Νίκαια «έπεσε» η... αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην Super League, με Καλαμάτα και Ηρακλή να αναδεικνύονται ισόπαλοι με 1-1 και να «μοιράζονται» από έναν βαθμό, σε ένα παιχνίδι με χαμένες ευκαιρίες εκατέρωθεν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα συνέβησαν μέσα σε... τρία λεπτά. Συγκεκριμένα, ο Κουρμινόφσκι άνοιξε το σκορ για την «Μαύρη Θύελλα» στο 57', με τον «Γηραιό» να βρίσκει την ισοφάριση στο 60ο λεπτό με τον Νανού.

Στους 11 βαθμούς και την όγδοη θέση «φιγουράρει» η ομάδα του Χριστοφιλέα, ενώ εκείνη του Ματσάρι βρίσκεται μία θέση κάτω, στην ένατη, με 10 βαθμούς.

Χωρίς γκολ το πρώτο ημίχρονο για Καλαμάτα και Ηρακλή

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να φτάνουν κοντά στο γκολ. Μόλις στο τέταρτο λεπτό, η Καλαμάτα απείλησε, με την κεφαλιά του Κουρμινόφσκι μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μορέιρα να περνάει άουτ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρία λεπτά μετά, ο Ηρακλής δημιούργησε την πρώτη του ευκαιρία στο παιχνίδι, με τον Γκέλιο να μπλοκάρει εύκολα το σουτ του Σίλβα. Στο 11', ο Πέδρο Μάρκες έκανε ωραία ενέργεια, όμως το σουτ του πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Η σημαντικότερη στιγμή του ημιχρόνου σημειώθηκε στο 40', όταν ο Χάμζα βρέθηκε απέναντι από τον Αθανασιάδη, αλλά πλάσαρε πάνω στον Έλληνα τερματοφύλακα, με τον Νανού να απομακρύνει πριν περάσει η μπάλα την γραμμή.

Super League: Από ένα γκολ για Καλαμάτα και Ηρακλή

Ο ρυθμός ανέβηκε με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τα σουτ των Μάρκες και Σίλβα να περνάνε εκτός εστίας.

Τελικά, η Καλαμάτα ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ. Ο Μορέιρα έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, με τον Χάμζα να παίρνει την μπάλα, να σουτάρει και τον Αθανασιάδη να λέει «όχι». Ωστόσο, ο Κουρμινόφσκι έστειλε από κοντά την μπάλα στα δίχτυα, «γράφοντας» το 1-0.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση του «Γηραιού» ήταν άμεση. Τρία λεπτά μετά, ο Νανού συνεργάστηκε με τον Μάρκες και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γκέλιου, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Λίγο έλειψε να γίνει η ανατροπή στο 78', όμως Ροντρίγκεζ και Μπολίβαρ έδιωξαν πάνω στη γραμμή τα σουτ του Χρόμαντα, με τις δύο ομάδες να «μοιράζονται» από έναν βαθμό.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Αλόνσο (46' Χατζηθεοδωρίδης), Στρούγγης, Ροντρίγκεζ, Καλουτσικίδης, Πινέιρο (79' Μιράντα), Καρεάσο (46' Ντιαρά), Χάμζα (74' Κατάλντι), Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Κουρμινόφσκι (64' Μπολίβαρ)

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Τσάκλα, Σόρια, Κράιντς, Σουρλής (81' Μιρ), Νανού, Σίλβα (74' Χρόμαντα), Μπάρθενας (46' Νιζέτ), Πέδρο Μάρκες