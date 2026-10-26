ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες» - iefimerida.gr

Μέσω επίσημης ανακοίνωσής της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR γνωστοποίησε ότι είχε προσφύγει κατ' επανάληψη στο ΑΣΕΑΔ κατά των παρανομιών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.

Τη στιγμή που ολοένα και σοκάρουν οι αποκαλύψεις με το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ όπου επικρατεί... σεισμός εξελίξεων, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ξεκαθαρίζει ότι τι ζήτησε τα έγγραφα διαιτητών από την ΟΔΚΕ, της οποίας η τότε Πρόεδρος, αρνήθηκε να χορηγήσει στους ανθρώπους της ομάδας.

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Δυνάμει προσωρινής διαταγής και δικαστικού επιμελητή, ελήφθησαν όλα τα σχετικά έγγραφα, τα οποία πλέον τέθηκαν από την ΚΑΕ στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών. «Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες», υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων στην επίσημη ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ.

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Στα ψέματα, μόνο αλήθειες»

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ προσέφυγε κατ' επανάληψη στο ΑΣΕΑΔ κατά των παρανομιών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Όταν θελήσαμε τα σχετικά έγγραφα των διαιτητών από την ΟΔΚΕ (Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος), για να τα υποβάλουμε στο ΑΣΕΑΔ και τα ζητήσαμε με εξώδικο, η τότε ΟΔΚΕ δια του Προέδρου της, Παντελή Ελευθεριάδη, αρνήθηκε να μας τα χορηγήσει.

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Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ εν συνεχεία κατέθεσε αίτηση προσωρινής διαταγής επίδειξης εγγράφων ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών με αντίδικο την ΟΔΚΕ και δικαιώθηκε. Δυνάμει προσωρινής διαταγής και δικαστικού επιμελητή, ελήφθησαν όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία και θέσαμε υπόψη των Αρχών. Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες».