ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Πειθαρχική διαδικασία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου» -Τι απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR - iefimerida.gr

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να απαντάει.

Με επίσημη ανακοίνωσή της την Τρίτη (3/11), η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Λίγες ώρες μετά, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR απάντησε στους «ερυθρόλευκους».

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Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους της για τις ακόλουθες εξελίξεις:

Στις 29/10 η ΚΑΕ ΠΑΟ τιμωρήθηκε από τον Πειθαρχικό Δικαστή Euroleague με πρόστιμο, για πανό και υβριστικά συνθήματα των φιλάθλων της στις 22/10, τα οποία όλως συκοφαντικά επιχειρούσαν να εμπλέξουν την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και τον προπονητή της Γ. Μπαρτζώκα στην υπό διερεύνηση δικαστική υπόθεση περί χειραγώγησης αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Παράλληλα, έχει κινηθεί, με καταγγελία της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ξεχωριστή πειθαρχική διαδικασία κατά του σημερινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟ Δ. Γιαννακόπουλου για την αναδημοσίευση στο Instagram των παραπάνω έκνομων συμπεριφορών των φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟ».

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Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, που πρώτη συνεχάρη ένθερμα τον προφυλακισμένο Ευάγγελο Λιόλιο κατά την εκλογή του στην ΕΟΚ, αποθεώνοντας το έως τότε "εξαιρετικό" του έργο, αυτή η ΚΑΕ που παρενέβη κατ' επανάληψη υπέρ των ορισμών της Βασιλικής Τσαρούχα στο ΑΣΕΑΔ και υπέβαλλε μηνύσεις υπερασπιζόμενη την τιμή της διαιτήτριας που είναι σε κατ' οίκον περιορισμό, αυτή η ίδια ΚΑΕ που δεν έχει βρει μία λέξη να αρθρώσει για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ, κατέθεσε πάλι καταγγελίες ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ, διότι… δυσφημίσθηκε το… άθλημα.

Μην ταράζεστε εκεί στην κόκκινη ΚΑΕ, που η μισή ΚΕΔ είναι στη φυλακή και όλος ο κόσμος ασχολείται με στημένους αγώνες από διαιτητές που σφύριζαν τελικούς.

Εσείς με την εκκωφαντική σας σιωπή φωνάζετε και δείχνετε σε όλους πώς γίνεται να παριστάνεις τον προστάτη του μπάσκετ, επιχειρώντας μάταια να εξουθενώσεις φυσικά πρόσωπα με αστείες κατηγορίες, την ίδια ώρα που καταπίνεις Τσαρούχες, Παπαπέτρους, Μαυραγάνηδες και… καρτουνάκια με χυδαίο περιεχόμενο.

Τα τηλέφωνα αργούν, να ανοίξουν;»