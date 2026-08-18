ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ο Γουόκαπ κοινοποίησε καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας αναίτια την αποδέσμευσή του» -Τι απαντούν οι «ερυθρόλευκοι» - iefimerida.gr

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως ο Τόμας Γουόκαπ κοινοποίησε μονομερή έγγραφη καταγγελία, ζητώντας την αποδέσμευσή του, με το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι πιο τεταμένο από ποτέ.

Η πλευρά των «ερυθρολεύκων» τονίζει πως ο Γουόκαπ παραμένει μέλος της ομάδας. Άλλωστε, το συμβόλαιό του έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2027 και φυσικά τον περιμένουν στις 20/8, όταν και είναι προγραμματισμένες οι ιατρικές εξετάσεις της ομάδας για την έναρξη της προετοιμασίας.

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Η Ντουμπάι BC προσέφερε... Γη και Ύδωρ για να τον κάνει δικό της το καλοκαίρι, με ένα συμβόλαιο της τάξεως των έξι εκατομμυρίων ευρώ για δύο χρόνια.

Ωστόσο, για να συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να ικανοποιηθεί και η πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες αρνήθηκαν τις δύο προτάσεις της Ντουμπάι BC, με την τελευταία να είναι κάτι λιγότερο από 900.000 και ως εκ τούτου, ο Γουόκαπ παραμένει παίκτης τους με ενεργό συμβόλαιο.

Ο 34χρονος γκαρντ κοινοποίησε, όπως ενημερώνει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έγγραφη μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας την αποδέσμευσή του. Κάτι που οι «ερυθρόλευκοι» χαρακτηρίζουν αναίτιο, τονίζοντας πως θα χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους.

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Η ενημέρωση του Ολυμπιακού

«Ο καλαθοσφαιριστής Thomas Walkup κοινοποίησε, σήμερα, στην Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας, αναίτια, την άμεση αποδέσμευσή του.

Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την Πέμπτη 20/8 στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της».