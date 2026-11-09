Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε φάσεις από το παιχνίδι με το Μαρούσι -Οι στιγμές για τις οποίες διαμαρτύρεται [βίντεο] - iefimerida.gr

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός διαμαρτυρήθηκε για ορισμένες αποφάσεις της διαιτησίας στο παιχνίδι με το Μαρούσι.

Ο Ολυμπιακός τα... χρειάστηκε, αλλά κατάφερε να φύγει με τη νίκη (81-83) από την έδρα του Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Basket League. Μία μέρα μετά, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του οποίου διαμαρτύρονται για ορισμένες αποφάσεις των διαιτητών.

Οι φάσεις για τις οποίες ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται στο παιχνίδι με το Μαρούσι

Μέσω της ανάρτησής του, οι Πειραιώτες αναφέρθηκαν σε δύο φάσεις, στις οποίες οι διαιτητές καταλόγισαν φάουλ, στα τελευταία 2.5 λεπτά της αναμέτρησης όπου το σκορ ήταν κοντά.