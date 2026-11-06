Στην ΚΑΕ Άρης παραχωρείται για 49 χρόνια το «Αλεξάνδρειο» - iefimerida.gr

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε η παραχώρηση του Αλεξάνδρειου στην ΚΑΕ Άρης για 49 χρόνια.

Στην ΚΑΕ Άρης παραχωρείται για 49 χρόνια το Αλεξάνδρειο, καθώς σε σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, περιλαμβάνεται σχετικό άρθρο, με το οποίο αποκτά δικαίωμα χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Αλεξανδρείου με όρους αντίστοιχους με το ΟΑΚΑ, το ΣΕΦ και του Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων.

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Η ανακοίνωση του Υπουργείου Αθλητισμού:

»Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «Ένταξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Σύσταση οργανικών θέσεων Κληρικών Ομογένειας – Εκκλησιαστική εκπαίδευση – Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Επαγγελματική εκπαίδευση – Ανώτατη εκπαίδευση – Αθλητικά σωματεία – Επαγγελματικός, εργασιακός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», το οποίο θα βρίσκεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 19 Νοεμβρίου 2026.

Εκ των σημαντικότερων άρθρων αφορά στην παραχώρηση, για 49 χρόνια, στην ΚΑΕ Άρης, της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του «Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μέλαθρου Θεσσαλονίκης», το οποίο ανήκει στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης (ΕΑΚΘ), με όρους αντίστοιχους εκείνων που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις περιπτώσεις του ΟΑΚΑ (ΚΑΕ Παναθηναϊκός), του ΣΕΦ (ΚΑΕ Ολυμπιακός) και του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων (ΚΑΕ ΑΕΚ).

Η ΚΑΕ Άρης υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 1,5 εκατ.€ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια και θα αποδίδει ετησίως στα ΕΑΚΘ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων, που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις.

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Η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης και, φυσικά, διατηρείται η δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων από τις Εθνικές ομάδες καλαθοσφαίρισης», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.