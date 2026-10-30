Νις - Ρεν 5-2: «Βαριά» ήττα με πεντάρα για την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού - iefimerida.gr

Η Ρεν προβλημάτισε με την εικόνα της κόντρα στη Νις, από την οποία ηττήθηκε με 5-2 εκτός έδρας για την 9η αγωνιστική της Ligue 1, λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώθηκε για τη Ρεν η αναμέτρηση με τη Νις, καθώς η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League γνώρισε βαριά ήττα με 5-2, παρουσιάζοντας σημαντικά αμυντικά προβλήματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συντριβή για τη Ρεν κόντρα στη Νις πριν τον Ολυμπιακό

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 12ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ελί Γουαΐ, ωστόσο η Ρεν απάντησε γρήγορα, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με τον Σιμάνσκι στο 15'.

Η συνέχεια, όμως, ανήκε ολοκληρωτικά στη Νις. Ο Γουαΐ χτύπησε ξανά στο 34', δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Κλος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1.

Στο δεύτερο μέρος, η Νις συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τον Αμουρά να πετυχαίνει το 4-1 στο 52'. Η Ρεν κατάφερε να μειώσει σε 4-2 με τον Ντιά στο 58', ωστόσο δεν μπόρεσε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αποτελέσματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τελικό 5-2 διαμόρφωσε στο 73ο λεπτό ο Γουαΐ, ολοκληρώνοντας το προσωπικό του χατ τρικ και μία εντυπωσιακή εμφάνιση για τους γηπεδούχους.

Ισοπεδωτική Παρί κόντρα στη Χάβρη με χατ-τρικ Χακίμι

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν κυριαρχική κόντρα στη Χάβρη, κερδίζοντας με το επιβλητικό 5-1 εκτός έδρας. Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ο Ασράφ Χακίμι, που πέτυχε χατ-τρικ.

Γκοντς και Μαγιουλού οι άλλοι δύο σκόρερ των Παριζιάνων, οι οποίοι πήραν «αέρα» τεσσάρων βαθμών από τη Ρεν.