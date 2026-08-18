 «Δεν τον αντέχω» -Ο Ιταλός που έχασε από τον Χρήστου σε αδιανόητη δήλωση για τον Έλληνα πρωταθλητή - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

«Δεν τον αντέχω» -Ο Ιταλός που έχασε από τον Χρήστου σε αδιανόητη δήλωση για τον Έλληνα πρωταθλητή

Επίδειξη δύναμης ο Χρήστου
Ο Απόστολος Χρήστου / Φωτογραφία: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ ύπτιο και είναι ο Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική φορά.

Ο Έλληνας κολυμβητής εντυπωσίασε με την εξαιρετική του κούρσα αλλά… πόνεσε και τους αντιπάλους του. Ιδιαίτερα τον Ιταλό Τομάς Τσεκόν, ο οποίος βρισκόταν πρώτος στην κούρσα αλλά στα τελευταία 20 μέτρα ο Χρήστου όχι απλά τον πλησίασε αλλά τον προσπέρασε και πήρε την πρώτη θέση με χρόνο 52.27 έναντι 52.28 που τερμάτισε ο Τσεκόν.

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