Ιταλίδα παρουσιάστρια απάντησε σε όσους την κατηγορούν ότι δεν ξέρει από ποδόσφαιρο -«Έχω πολλά βιβλία στο σπίτι» - iefimerida.gr

Η Ντιλέτα Λεότα είναι μια από τις πιο διάσημες παρουσιάστριες στην Ιταλία και όχι μόνο, καθώς η φήμη της ξεπερνά τα σύνορα της γειτονικής χώρας.

Η πανέμορφη Ιταλίδα βρίσκεται συχνά στα γήπεδα για να μεταφέρει το ρεπορτάζ στους ποδοσφαιρικούς αγώνες και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν περνά απαρατήρητη.

Η εντυπωσιακή εμφάνισή της και τα συνήθως αποκαλυπτικά ρούχα που φοράει κάνουν τα βλέμματα να στραφούν πάνω της, ενώ στον λογαριασμό της στο instagram έχει εκατομμύρια ακολούθους που την αποθεώνουν.

