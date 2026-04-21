Ιταλία: Χαμός με κύκλωμα πορνείας -Εμπλέκονται παίκτες από την Ίντερ, τη Γιουβέντους και τη Μίλαν - iefimerida.gr

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με κύκλωμα πορνείας, όπου εμπλέκονταν παίκτες από κορυφαίες ομάδες της Serie A, μέχρι και της F1.

Όπως αποκάλυψαν μερικές από τις κορυφαίες εφημερίδες της γειτονικής χώρας, όπως η «Gazzetta dello Sport» και η «Corriere dello Sport», από το 2019 υπήρχε κύκλωμα πορνείας που είχε τα πλοκάμια του του όχι μόνο στα γήπεδα του ιταλικού ποδοσφαίρου, αλλά και στις πίστες της F1.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συναντήσεις αυτές γίνονταν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, μέχρι και προσφάτως. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ούτε καν τα μέτρα του COVID-19 δεν ήταν αρκετά ώστε να ελαττώσουν τις «επισκέψεις» ποδοσφαιριστών (ξεπερνούν τoυς 80!) που ήθελαν να έρθουν σε επαφή με τις γυναίκες που εκδίδονταν.

Όπως κάνουν γνωστό τα ιταλικά ΜΜΕ, οι παίκτες που έγιναν «πελάτες» αγωνίζονταν σε Ίντερ, Γιουβέντους και Μίλαν.

Ιταλία: Τα πλοκάμια του κυκλώματος έφτασαν μέχρι και στη Μύκονο

Ωστόσο, οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος δεν δρούσαν μόνο εντός Ιταλίας, αλλά είχαν φτάσει μέχρι και τη Μύκονο, καθώς αρκετοί από τους αστέρες που είχαν πάρε-δώσε με τις γυναίκες από το εν λόγω κύκλωμα έφτασαν μέχρι και στο νησί του Αιγαίου, ώστε να ικανοποιήσουν τα... γούστα τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέρα από τους σούπερ σταρ των ποδοσφαιρικών γηπέδων, υπήρχαν και μερικοί οδηγοί από τη F1 που ήταν μπλεγμένοι στο εν λόγω κύκλωμα.