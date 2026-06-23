Η ιστορία των αριθμών στη φανέλα του Φουρνιέ και το δίλημμα στους φίλους του Ολυμπιακού - iefimerida.gr

Ο Εβάν Φουρνιέ έθεσε ένα δίλημμα στους φίλους του Ολυμπιακού που πηγαίνει… πολύ πίσω.

Στο NBA τον γνωρίσαμε με δύο φανέλες. Ο Εβάν Φουρνιέ έχει γράψει τη δική του ιστορία, τόσο με το Νο94, όσο και το Νο10.

Στον Ολυμπιακό ξεκίνησε τη δική του πορεία τα δύο αυτά χρόνια με το Νο94, μιας και ο πολύ καλός του φίλος και συμπατριώτης, Μουστάφα Φαλ είχε… καπαρώσει το Νο10.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, ο Φουρνιέ αναγκάστηκε να επιστρέψει σε έναν αριθμό με τον οποίο έγραψε ιστορία στο ξεκίνημά του, στην καριέρα του στο NBA.

Μετά και την αποχώρηση του Φαλ από το ρόστερ, ο Γάλλος σούπερ σταρ μπήκε σε… σκέψεις και προτίμησε να ρωτήσει τι θέλουν οι φίλοι του Ολυμπιακού.

Να μείνει με το Νο94, όπως τον έχουν συνηθίσει ή να επιστρέψει στο Νο10.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί ο Φουρνιέ επέλεξε το Νο10 και το Νο94 στην καριέρα του

Στο Ντένβερ, η φανέλα των Νάγκετς είχε το όνομά του, συνοδευόμενο με το Νο94, το οποίο κράτησε και στους Σέλτικς.

Ο λόγος έχει να κάνει με την καταγωγή του στο Παρίσι και την District 94 στην οποία μεγάλωσε.

Ωστόσο, στο Ορλάντο, το παραπάνω άλλαξε. Μιας και ο Φουρνιέ πήρε τον αριθμό 10, επειδή όπως τόνισε, το φορούσε ο αγαπημένος του Μάικ Μπίμπι στο Σακραμέντο.

Ωστόσο οι φίλοι του Ολυμπιακού φαίνεται πως τον προτιμούν με το Νο94.