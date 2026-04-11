Ιστιοπλοΐα: Θριάμβευσαν τα ελληνικά πανιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα TECHNO 293 -Επιστρέφει με 7 μετάλλια η Εθνική ομάδα - iefimerida.gr

Με επτά μετάλλια, εκ των οποίων το ένα χρυσό, επιστρέφει η αποστολή της εθνικής ομάδας που αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας της κλάσης TECHNO 293.

Η διοργάνωση έγινε στη Φώκαια της Τουρκίας, με το μοναδικό χρυσό να έρχεται στην κατηγορία Κάτω των 17 ετών στα αγόρια, με τον Νικόλα Παλαμίδη.

Στην κατηγορία αυτή η Ελλάδα πήρε και τα τρία μετάλλια μάλιστα στο βάθρο, ενώ κατέκτησε και δύο μετάλλια στις κατηγορίες των κοριτσιών. Το ένα ήρθε από την Κυριακή Ζέρβα (αργυρό) στην Κ17 και το δεύτερο από την Αννα Φλουδοπούλου στην Κ19.

Αναλυτικά τα μετάλλια



U17 αγοριών

Xρυσό Ορέστης Νικόλας Παλαμίδης

Ασημένιο Σπύρος Μοναστηριώτης

Χάλκινο Φοίβος Κουλάλης



U17 κοριτσιών

Ασημένιο Κυριακή Ζέρβα



U19 αγοριών

Ασημένιο Παναγιώτης Ιωάννου

Χάλκινο Ορέστης Βαλιάδης



U19 κοριτσιών

Χάλκινο Αννα Φλουδοπούλου

