Ισπανία: Αντιμέτωπος ακόμη και με πρόωρο τέλος στην καριέρα του ο Οβόνο μετά τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ - iefimerida.gr

Δύο σοβαρές πειθαρχικές κυρώσεις φέρεται να εξετάζονται για τον Χεσούς Οβόνο, μετά τη μοιραία σύγκρουση με τον 30χρονο Χεσούς Ντε Μιγκέλ, με τον ίδιο να σκέφτεται ήδη ﻿ένα πρόωρο τέλος στην καριέρα του.

Βαρύ παραμένει το κλίμα στο ισπανικό ποδόσφαιρο μετά τον τραγικό θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, με τον τερματοφύλακα Χεσούς Οβόνο να βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο μιας εξαιρετικά αυστηρής πειθαρχικής τιμωρίας.

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Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του στις 3 Νοεμβρίου, έπειτα από σύγκρουση με τον Οβόνο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τενερίφη και την Ανδόρα. Το χτύπημα είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακή ανακοπή, προκαλώντας σοκ στην ποδοσφαιρική κοινότητα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ισπανικός ραδιοφωνικός σταθμός «Cadena Cope», η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (RFEF) εξετάζει δύο ενδεχόμενες κυρώσεις για τον 25χρονο τερματοφύλακα από την Ισημερινή Γουινέα.

Οι δύο πιθανές ποινές για τον Οβόνο και το ενδεχόμενο αποκλεισμού από το ποδόσφαιρο

Το πρώτο σενάριο προβλέπει αποκλεισμό του Οβόνο για 15 αγωνιστικές, ενώ το δεύτερο είναι ακόμη βαρύτερο, καθώς αφορά την πιθανή ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματός του.

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Εφόσον επιβληθεί η δεύτερη κύρωση, ο ποδοσφαιριστής θα μπορούσε να βρεθεί μπροστά σε πρόωρο τερματισμό της καριέρας του, τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί οριστική απόφαση από την αρμόδια ομοσπονδία.

Η ψυχολογική κατάσταση του Οβόνο μετά τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ

Πέρα από τις ενδεχόμενες πειθαρχικές συνέπειες, ο Οβόνο φέρεται να βιώνει ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές, αδυνατώντας να διαχειριστεί όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο.

Παρά την υποστήριξη που δέχεται από την ομάδα και την οικογένειά του, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του, ο 25χρονος εμφανίζεται βαθιά επηρεασμένος από την απώλεια του συναδέλφου του, που άφησε πίσω τη σύζυγό του και την κόρη τους, ηλικίας μόλις ενάμιση έτους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να αποσυρθεί οικειοθελώς από την ενεργό δράση.

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Την ίδια στιγμή, η υπόθεση έχει και δικαστική διάσταση, ανεξάρτητη από την πειθαρχική διαδικασία της RFEF. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διερευνήσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος και να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον τερματοφύλακα.