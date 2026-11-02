 Στιγμή τρόμου στην Ισπανία: Παίκτης της Τενερίφης κατέρρευσε μετά από δυνατό μαρκάρισμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Στιγμή τρόμου στην Ισπανία: Παίκτης της Τενερίφης κατέρρευσε μετά από δυνατό μαρκάρισμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο [βίντεο]

Η στιγμή που ο παίκτης της Τενερίφης δέχεται το μαρκάρισμα από τον τερματοφύλακα της Ανδόρας
Η στιγμή που ο παίκτης της Τενερίφης δέχεται το μαρκάρισμα από τον τερματοφύλακα της Ανδόρας / Screenshot
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Μία σοκαριστική στιγμή εκτυλίχθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης μεταξύ Τενερίφης και Ανδόρας, με παίκτη της πρώτης να δέχεται δυνατό μαρκάρισμα και να πηγαίνει στο νοσοκομείο.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (2/11), η Τενερίφη υποδέχθηκε την Ανδόρα σε αγώνα για την La Liga 2. Εκεί που όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα τελείωνε ήσυχα, συνέβη ένας σοκαριστικός τραυματισμός, ο οποίος «πάγωσε» όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο γήπεδο.

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Συγκεκριμένα, το συμβάν έλαβε χώρα στο 97ο λεπτό του παιχνιδιού και με το σκορ στο 2-2. Ο τερματοφύλακας των φιλοξενουμένων, πραγματοποίησε έξοδο πολύ μακριά από την περιοχή του, με αποτέλεσμα να ανατρέψει άθελά του τον Χεσούς Ντε Μιγκέλ, χτυπώντας τον με το γόνατο στο στήθος.

Ο Ντε Μιγκέλ έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ο 29χρονος επιθετικός σωριάστηκε στον αγωνιστικό χώρο και φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του, με τους συμπαίκτες του να καλούν πανικόβλητοι το ιατρικό επιτελείο. Οι διασώστες έσπευσαν αμέσως στο σημείο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος απομακρύνθηκε με φορείο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Νουέστρα Σενιόρα ντε λα Καντελάρια», προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

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Ο διαιτητής Μανουέλ Άνχελ Πέρεθ Ερνάντεθ απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Οβόνο, ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακοπή του αγώνα, έπειτα από συνεννόηση με τους εκπροσώπους των δύο ομάδων.

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