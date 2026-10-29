Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Πώς οι οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο, «Bukaneros», έσωσαν ζωές -Με ποιους έχουν σχέση στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο περπάτησαν 7 χλμ. για να βοηθήσουν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία. Η συγκλονιστική ιστορία αλληλεγγύης των «Bukaneros»!

Μια συνήθης εκδρομή οπαδών για την αγαπημένη τους ομάδα μετατράπηκε σε μια συγκλονιστική πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς. Μια ομάδα 50 έως 60 οπαδών της Ράγιο Βαγιεκάνο, γνωστοί ως «Bukaneros», βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων ετών, καθώς επέστρεφαν στη Μαδρίτη μετά από αγώνα του Copa del Rey.

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Το τρένο στο οποίο επέβαιναν ακινητοποιήθηκε ξαφνικά εξαιτίας ενός σοβαρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην περιοχή Ούρδα του Τολέδο. Αντί να παραμείνουν παθητικοί θεατές περιμένοντας την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, οι οπαδοί της Ράγιο αποφάσισαν να δράσουν.

Πορεία επτά χιλιομέτρων προς το μέτωπο της διάσωσης

Παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν περίπου επτά χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της σύγκρουσης, οι «Bukaneros» δεν δίστασαν. Κάλυψαν την απόσταση με τα πόδια για να φτάσουν στο σημείο της καταστροφής, η οποία δυστυχώς άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς και βύθισε τη χώρα στο πένθος.

Φτάνοντας στο σημείο, ενσωματώθηκαν άμεσα με τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και τους εθελοντές. Ανέλαβαν καθήκοντα πρώτων βοηθειών, συνέδραμαν τους τραυματίες και βοήθησαν ενεργά στη μεταφορά ατόμων προς το τοπικό αθλητικό κέντρο της Ούρδα, το οποίο είχε διαμορφωθεί καταλλήλως για την περίθαλψη των ελαφρά τραυματιών.

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Γύρω στις 15:00, αφού οι επαγγελματίες υγείας και οι αρχές τούς ενημέρωσαν ότι η παρουσία τους δεν ήταν πλέον απαραίτητη καθώς η κατάσταση βρισκόταν υπό έλεγχο, οι οπαδοί συνέχισαν το ταξίδι της επιστροφής στη Μαδρίτη.

Μια αγωνιστική πρόκριση στη σκιά της καταστροφής

Η ημέρα είχε ξεκινήσει με εντελώς διαφορετικούς οιωνούς. Η αποστολή της Ράγιο Βαγιεκάνο είχε ταξιδέψει στην Ουέλβα για να αντιμετωπίσει τη τοπική Ρεκρεατίβο (ομάδα της Segunda RFEF) στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του Copa del Rey.

Παρά τη διαφορά κατηγορίας, η ομάδα από το Βαγιέκας δυσκολεύτηκε απέναντι στους γηπεδούχους. Αν και αγωνίζονταν με παίκτη παραπάνω στο δεύτερο ημίχρονο, η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε χωρίς να αναδειχθεί νικητής. Χρειάστηκε η ψυχραιμία και το αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράταση για να πάρει η Ράγιο το προβάδισμα και τελικά τη νίκη-πρόκριση με σκορ 2–3.

Ωστόσο, οι στιγμές χαράς για τη νίκη της ομάδας επισκιάστηκαν γρήγορα. Οι φίλαθλοι που πήραν τον δρόμο της επιστροφής περήφανοι για την πρόκριση, δεν φαντάζονταν ποτέ ότι λίγο αργότερα θα έδιναν έναν πολύ πιο σημαντικό «αγώνα», αυτόν της ανθρώπινης ζωής και αλληλεγγύης.

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Οι «Bukaneros» από την εργατική γειτονιά του Βαγιέκας στη Μαδρίτη

Οι «Bukaneros» είναι ο πιο γνωστός σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών της ισπανικής Ράγιο Βαγιεκάνο, με έδρα την εργατική γειτονιά του Βαγιέκας στη Μαδρίτη. Ιδρύθηκαν το 1992 από μια μικρή ομάδα 7 ιδρυτικών μελών. Αρχικά αποσπάστηκαν από το παλαιότερο γκρουπ Brigadas Franjirrojas με σκοπό να δώσουν μια ξεκάθαρη ταξική και πολιτική ταυτότητα στην κερκίδα.

Το όνομα «Bukaneros» μεταφράζεται ως «Πειρατές». Προέρχεται από ένα τοπικό έθιμο της γειτονιάς του Βαγιέκας, τη La Batalla Naval (Ναυμαχία), έναν ετήσιο μεγάλο νεροπόλεμο στους δρόμους. Καθώς το Βαγιέκας δεν έχει θάλασσα ούτε λιμάνι, οι κάτοικοι ανακήρυξαν χιουμοριστικά τη γειτονιά τους ως «ανεξάρτητο θαλάσσιο λιμάνι» και οι οπαδοί αυτοονομάστηκαν πειρατές.

Από μόλις 15 μέλη στα μέσα της δεκαετίας του '90, το γκρουπ ξεπέρασε τα 200 μέλη μετά την άνοδο της ομάδας στην Πριμέρα Ντιβιζιόν το 1999. Η χρυσή εποχή ήρθε τη σεζόν 2000/01, όταν η Ράγιο αγωνίστηκε στο Κύπελλο UEFA. Οι Bukaneros ταξίδεψαν μαζικά στην Ευρώπη -περισσόυτεραπάνω από 700 άτομα στο Μπορντό- κάνοντας γνωστό το κίνημά τους εκτός Ισπανίας.

Η γιαγιά στο Βαγιέκας, ο Ζοζούλια και οι οπαδοί του Ηρακλή

Οι Bukaneros δεν λειτουργούν ως απλοί οπαδοί, αλλά ως ένα κοινωνικοπολιτικό κίνημα της γειτονιάς. Το 2014, όταν μια 85χρονη κάτοικος του Βαγιέκας έχασε το σπίτι της λόγω έξωσης, οι Bukaneros και ο σύλλογος κινητοποιήθηκαν, μάζεψαν χρήματα και της αγόρασαν ένα νέο διαμέρισμα, κερδίζοντας τον παγκόσμιο θαυμασμό.

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Το 2017, όταν η διοίκηση της Ράγιο συμφώνησε για τον δανεισμό του Ουκρανού επιθετικού Ρόμαν Ζοζούλια, οι Bukaneros αντέδρασαν σφοδρά λόγω των φερόμενων διασυνδέσεών του με νεοναζιστικές ομάδες στην πατρίδα του. Η πίεση των οπαδών ήταν τόσο ακραία που ο δανεισμός ακυρώθηκε αμέσως.

Λόγω της αντιφασιστικής τους ιδεολογίας, οι Bukaneros διατηρούν αδελφικές σχέσεις με οπαδούς άλλων ομάδων με κοινή κοσμοθεωρία όπως της Ζανκτ Πάουλι στη Γερμανία. Στην Ελλάδα, έχουν σχέσεις με την «Αυτόνομη Θύρα 10» του Ηρακλή. Μια σχέση, η οποία μετρά σχεδόν δύο δεκαετίες, με συχνές ανταλλαγές επισκέψεων και πανό αλληλεγγύης στα γήπεδα.