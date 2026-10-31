Αντίπαλοι ελληνικών ομάδων: «Λευκή» ισοπαλία στο τοπικό ντέρμπι για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας πριν τη «μάχη» με τον Παναθηναϊκό - iefimerida.gr

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και έμεινε στο 0-0 με την Σλάβια Σόφιας, λίγες μέρες πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το Conference League.

Χωρίς νικητή και χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Σόφιας ανάμεσα σε ΤΣΣΚΑ και Σλάβια, με τις δύο ομάδες να «κολλάνε» στο μηδέν, λίγες μέρες πριν η πρώτη ταξιδέψει στην χώρα μας, για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (5/11, 22:00), για την τρίτη αγωνιστική του Conference League.

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Η προσεχής αντίπαλος του «τριφυλλιού» βρίσκεται στην δεύτερη θέση του βουλγαρικού πρωταθλήματος, όμως δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να «λυγίσει» την Σλάβια, η οποία βρίσκεται στην όγδοη θέση.

Το παιχνίδι είχε ευκαιρίες, όμως κανείς από τους δύο «μονομάχους» δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, με αποτέλεσμα να μοιραστούν από έναν βαθμό.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας : Λαπούχοφ, Παστόρ, Τ. Ιβάνοφ, Ροντρίγκες, Μαρτίνο, Έμπονγκ, Ζορντάο, Σένσι, Πίττας, Γκοντόι, Μπραχίμι

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Σλάβια Σόφιας : Αντόνοφ, Φεραρέσο, Σάβιτς, Μαλεμπανά, Σεμέδο Βαρέλα, Μιλέτιτς, Μάριν, Στόεφ, Μίντσεφ, Μπάλντε, Μπόρνοσουζοφ

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας στρέφει την προσοχή της στον Παναθηναϊκό

Πλέον, όπως είναι λογικό, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας στρέφει την προσοχή της στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Με τους «πράσινους» να υποδέχονται τους Βούλγαρους το βράδυ της Πέμπτης (5/11, 22:00), με στόχο να κάνουν το 3/3 στην League Phase του Conference League.

Από την μεριά της, η ΤΣΣΚΑ «μετράει» έναν βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ενώ θυμίζεται ότι είχε γνωρίσει τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ με συνολικό σκορ 5-0, στα playoffs του Europa League.