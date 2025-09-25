Europa League: Ισοπαλία 2-2 Μπέτις και Νότιγχαμ στη Σεβίλλη - Με Τσιμίκα η Ρόμα έφυγε με «διπλό» από την Γαλλία - iefimerida.gr

Μπέτις και Νότιγχαμ Φόρεστ αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2, η Ρόμα με βασικό τον Κώστα Τσιμίκα επικράτησε της Νις, στην 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

H Μπέτις, η οποία υποδέχθηκε την Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν», βρήκε δίχτυα στο 15ο λεπτό με τον Μακαμπού μετά την πάσα του Άντονι, ωστόσο η χαρά δεν κράτησε για πολύ, καθώς τρία λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι απάντησαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 18' ο Γκιμπς-Γουάιτ έκανε την σέντρα από δεξιά, εκεί ήταν ο Ιγκόρ Ζεσούς ο οποίος σκόραρε για το 1-1 και έφερε το ματς στα ίσα.

Η ανατροπή ήρθε στο 23', όταν ο Ντάγκλας Λουίζ εκτέλεσε το κόρνερ, ο Ζεσούς πήρε την κεφαλιά και έγραψε το 1-2, ενώ στο 33'και πάλι ο ίδιος έφτασε πολύ κοντά στο χατ-τρικ μετά το κόρνερ του Οντόι, αλλά η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι.

Στο 42' Χάντσον-Οντόι έκανε το σουτ, η μπάλα όμως κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων και η Νότιγχαμ η οποία αν και είχε βρεθεί για λίγο πίσω στο σκορ στην αρχή του ημχρόνου, πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 1-2.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου παρουσιάστηκε λιγότερο επιθετική στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο στο 66' ο Καλιμουέντο είχε την ευκαιρία να σκοράρει, καθυστέρησε όμως να κάνει το σουτ και η προσπάθειά του κόπηκε.

Η Μπέτις αν και ήταν καλύτερη στο β' μέρος δεν κατάφερε να απειλήσει σε μεγάλο βαθμό τους φιλοξενούμενους. Στο 78' είχε μία καλή στιγμή με τον Φορνάλς που σούταρε από την άκρη της περιοχής, η μπάλα όμως πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Ωστόσο στο 85', ο Ρόκα «έστρωσε» στον Άντονι και ο Βραζιλιάνος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας και το τελικό 2-2.

Νις - Ρόμα

Με τον Κώστα Τσιμίκα βασικό επί 90 λεπτά, η Ρόμα ξεκίνησε νικηφόρα στη League Phase του Europa League επικρατώντας 2-1 της Νις στην Κυανή Ακτή. Ο Έλληνας άσος είχε εξαιρετική απόδοση, «σερβίροντας» το δεύτερο γκολ στον Μαντσίνι, για μία Ρόμα που είδε τους δύο στόπερ της να σκοράρουν (Μαντσίνι, Εντικά).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Νότιγχαμ του Άγγελου Ποστέκογλου «άγγιξε» μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στη Σεβίλη, όταν ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ και προηγήθηκε 2-1 της Μπέτις. Όμως ο Άντονι μίλησε τελευταίος και χάρισε το βαθμό της ισοπαλίας (2-2) στους γηπεδούχους. Ο Μπέλιο ήταν ο άνθρωπος που «καθάρισε» για τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο 2-1 επί της Φενέρμπαχτσε, ενώ Ερυθρός Αστέρας και Σέλτικ μοιράστηκαν τους βαθμούς (1-1).

Αναλυτικά τα αποτέλσματα στη League Phase του Europa League

Μίντιλαντ- Στούρμ Γκρατς 2-0

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ 1-1

Μάλμε -Λουντογκόρετς 1-2

Μπέτις - Νότινγκχαμ Φόρεστ 2-2

Μπράγκα Φέγενορντ 1-0

Nις - Ρόμα 1-2

Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Φενέρμπαχτσε 3-1

Φράιμπουργκ - Βασιλεία 2-1